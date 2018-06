Rodeado por la incertidumbre

Noche de incertidumbre en el Vetorrillo El Chato, con motivo de la presencia de Salvi Sánchez, el cadista que este año ha sido premiado por los oyentes de Radio Cádiz Ser. Noche de dudas por el futuro del futbolista, que parece junto a Álvaro García uno de los candidatos principales a cambiar de destino para la próxima campaña. El jugador apenas soltó prenda durante su intervención, lo que alimenta la rumorología de lo que puede pasar en próximas fechas. Salvi repite galardón, que ya ganó en 2016, y Manuel Vizcaíno y Juan Carlos Cordero vuelven a estar juntos demostrando que la relación entre ellos es bastante positiva. Nada que ver con la del presidente con Quique Pina, quien fue una de las grandes ausencias de la cita de ayer.

Con Quique Lafuente haciendo las veces de maestro de ceremonia, el equipo de deportes de Radio Cádiz estuvo presente en el acto con intervenciones de Ignacio de la Varga y de Lourdes Acosta, periodista y directora de la emisora, respectivamente, así como de David Navarro, concejal responsable de la economía municipal, y de Patrimonio, Personal, Seguridad Ciudadana y Tráfico.

La flor y nata del Cádiz CF en diferentes épocas se dieron cita en el Ventorrillo El Chato, con presencia de ex jugadores y ex dirigentes, de miembros del cuerpo técnico del primer equipo -no estuvo Álvaro Cervera- y del filial.

Salvi, el gran protagonista de la gala, habló poco cuando le tocó el turno y se limitó a dar las gracias por el premio y a recordar, como agradecimiento casi eterno, "la apuesta del Cádiz por mí y que me haya servido para hacerme un nombre en el mundo del fútbol". El modesto futbolista de Sanlúcar no estuvo especialmente cómodo al hablar en público después de desenlace y las consecuencias del encuentro en Granada.

En cada una de las intervenciones anteriores, tanto Lourdes Acosta como Ignacio de la Varga y David Navarro lanzaron el deseo de que el extremo repita de amarillo por cuarta temporada consecutiva, que fue la comidilla entre los asistentes a las hermosas instalaciones de El Chato. Salvi tiene novias y su futuro depende de lo que hagan estas, ya que la entidad cadista siempre se ha limitado a recordar, desde la última ampliación de contrato del jugador, que la única salida posible será pasando por caja para abonar la cláusula de rescisión.

También fue esperada la intervención del máximo dirigente del club. Un Vizcaíno que habló desde la calma y la confianza de alcanzar mayores éxitos en el futuro. "Tenemos la tranquilidad de que el proyecto se ha consolidado un año más en la Liga de Fútbol Profesional. La tranquilidad al haber crecido esta temporada y por haber estado más cerca que nunca del ascenso directo a Primera División. Consolidamos al equipo desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista económico al estar dentro de la mejor liga del mundo". Seguidamente se refirió a la desilusión sufrida con la derrota en el Nuevo Los Cármenes. "Para mí era merecido estar dentro del play-off, y una vez que se ha producido esa decepción, nos hemos puesto a trabajar en confeccionar un equipo todavía mejor para la próxima temporada. Queremos tener más apoyo y más abonados para poder seguir creciendo", expuso Vizcaíno.