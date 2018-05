Rober Correa no llega a tiempo

La suerte es un aspecto fundamental en el fútbol y en casi todos los deportes; el Cádiz lo sabe bien porque hay lesiones y jugadores a los que parece que la fortuna no les toca desde hace tiempo. Un caso que se acoge a esta situación es el de Rober Correa, que después de un curso marcado por sus continuas estancias en la enfermería, cuando mejor es su versión y mayor la confianza recibe por parte del entrenador, de nuevo una lesión, la enésima, le manda a ponerse en manos de los recuperadores. El lateral derecho, que estaba siendo titular en las últimas semanas, se quedó ayer en suelo gaditano porque el golpe recibido ante el Zaragoza no le daba garantías de ir al choque, al cuerpo a cuerpo, hoy frente al filial del Barcelona. Correa sale de un once en el que entrará Javier Carpio, que tiene la ocasión de recuperar sensaciones.

Después de la última sesión preparatoria, celebrada en la mañana de ayer en las instalaciones de El Rosal, el entrenador analizó la realidad de Rober Correa y tomaba una decisión al respecto: se quedaba en casa. Hay mucho en juego y Cervera entiende que todos los que vayan a jugar deben reunir un mínimo de condiciones para pelear con los mejores argumentos por obtener los tres puntos.

La expedición cadista que este mediodía estará en el césped del Mini Estadi está compuesta por los siguientes jugadores: Alberto Cifuentes, Rubén Yáñez, Carpio, Lucas Bijker, Servando, Kecojevic, Marcos Mauro, Garrido, Abdullah, Álex Fernández, Aitor García, Alberto Perea, Álvaro García, Nico Hidalgo, Eugeni, Carrillo, David Barral y Dani Romera.

La otra novedad respecto a los 18 hombres que se vistieron de corto el pasado lunes señala a Jona. Y es que el delantero cedido por el Córdoba no va entre los elegidos y su lugar lo coge Aitor García, que está viviendo una campaña compleja desde el segundo mes de competición y que espera aportar en favor del equipo si el preparador le abre la puerta para jugar.

Cabe recordar que Salvi Sánchez continúa lesionado, al igual que José Mari -ni él ni Sankaré disponen de licencia federativa-, por lo que junto a Correa son cuatro los futbolistas que no están disponibles para el asalto al feudo del segundo equipo del Barcelona.