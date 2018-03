Rober Correa: "Nunca había tenido lesiones"

Rober Correa tomó el relevo ayer en la sala de prensa de El Rosal a Alberto Perea. Curiosamente dos jugadores con bastantes similitudes en la presente temporada en cuanto a los problemas físicos que les han mantenido demasiado tiempo fuera del equipo.

El lateral derecho explicó ayer que está viviendo algo nuevo para él. "Ha sido un año bastante duro. Nunca había tenido ninguna lesión y entre el dedo, la rodilla, el hombro..., he tenido muy mala suerte. Ahora he tenido la suerte de recuperarme e intento adaptarme al once aprovechando estos partidos. El fútbol es una rueda porque un día estás jugando y al siguiente estás en el banquillo o ni convocado. Hay que estar preparado para quitarle el puesto al compañero y darlo todo cuando llegue la oportunidad. Esto es el fútbol".

Rober Correa entiende que los registros del equipo son favorables en el cómputo global de la campaña. "Al principio había mucha gente nueva y el míster siempre tuvo presente lo que quería. Está costando un poco, el equipo está haciendo mucho". Todo ello muy por encima del mal trago vivido con el Elche el curso anterior. "Tuvimos la mala suerte de que descendimos, pero aquí estoy muy feliz, encantado de darlo todo por el equipo en el entrenamiento y buscando dar lo máximo. El Elche era un equipo que estaba hecho para ascender, pero el fútbol es así de caprichoso; hace mucho la cabeza y cuando un equipo está bien mentalmente sale todo y cuando está mal, con cualquier cosa te hacen daño".

Mirando al choque de mañana, optó por la vía del máximo respeto al Sevilla Atlético. "Salí de dos filiales y los que hemos jugado en los filiales sabemos que si te sale el día, te sale todo porque hay jugadores con mucha calidad. Intentar marcar pronto sería bueno. No podemos relajarnos en absoluto", haciendo un guiño a la afición al decir que "el público quiere que ganemos, está claro". "Todos queremos ganar porque es bueno para todos. Es bonito. He vivido partidos desde la grada y se ve cómo disfruta la afición cuando se producen buenos resultados.