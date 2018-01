Rober Correa, baja por luxación en un hombro

La lesiones se siguen cebando con el Cádiz. En Sevilla le tocó de nuevo a Rober Correa. El lateral derecho no pudo cubrir la baja de Javier Carpio al resentirse de un esguince de rodilla y cuando por fin se recuperó dispuso de oportunidades en la doble cita copera contra el Sevilla, pero en el choque de vuelta de los octavos de final sufrió una caída que le produjo una luxación en su hombro izquierdo. Otra vez a la enfermería. Cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el hombro y el extremeño se retorció de dolor sobre el césped. Fue atendido enseguida por el doctor Antonio Fernández Cubero, que desde el mismo terreno de juego pidió el cambio con cl clásico gesto con las manos. El médico del club no precisó ayer el tiempo de ausencia y dijo que el jugador queda pendiente de evolución.

El representante de Álvaro García dice que un club pagará su cláusula

Álvaro García sigue siendo objeto de deseo por parte de numerosos clubes de España y el extranjero. El Cádiz no está dispuesto a dejarlo marchar en el mercado de invierno salvo que un equipo ponga sobre la mesa los 8 millones de euros que recoge la cláusula de rescisión de su contrato, cosa que a día de hoy es poco probable. El representante del utrerano, Rafael Rodríguez Rafita, dijo ayer en CalcioNapoli24 que "el jugador gusta a los mejores clubes de Europa". No se detuvo ahí y aseguró que "no puedo dar nombres, pero estoy convencido de que uno de ellos va a pagar su cláusula de rescisión para llevárselo del Cádiz, pero no sé quién lo hará primero". Lo que no precisó es si se lo llevarían ahora o una vez terminada la temporada.