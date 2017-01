Rival de muy grato recuerdo para Zafra

La historia del Cádiz apenas cuenta con partidos contra el titular de Almería marcados en rojo por aquello de que supusieran importantísimos ascensos a Primera División o que permitieran abandonar el pozo de la Segunda B. De hecho, ante el actual Unión Deportiva sólo se ha enfrentado ocho veces como local. Sin embargo, uno de esos encuentros, el de la temporada 2003-04, última jornada de Liga en Segunda, con el equipo entonces dirigido por Jose González ya salvado tras completar una más que digna campaña, se convirtió en un día inolvidable para Francisco Javier Zafra, que puso fin a siete años vistiendo la elástica amarilla.

El roteño, que durante su estancia en la Tacita se ganó a la afición, recibió una despedida que ya habrían querido para sí otros ilustres. El mismísimo Mágico González se marchó por la puerta de atrás, por mucho que años después fuera recibido como el ídolo que fue y aún hoy continúa siendo. Aquel sábado 19 de junio el cariño y la devoción se apoderaron de las gradas del Ramón de Carranza.

"Fue algo inolvidable, es un día que siempre recordaré, algo muy emotivo. A mi hijo, que era pequeño, le dieron la oportunidad de que se dirigiera a mí en público y hasta se me saltaron las lágrimas. No mucha gente vive eso. Creo que me dieron incluso más de lo que merecía. No se me olvidará nunca por muchos motivos, por el cadismo de muchos años, por cómo me trataba la gente, entonces y aún hoy. Muy bonito", reconoce.

Su cariño al amarillo no es cosa del pasado sino algo presente. "Sigo al equipo y a veces voy a tertulias, aunque lo veo más por televisión que en directo. Ahora tengo algo más de tiempo, pero hasta hace tres meses entrenaba a la Roteña y apenas podía sacar tiempo para nada", explica Zafra, que se muestra optimista respecto a la marcha del equipo. "Es de los años que incluso se puede subir porque la inercia es positiva, pero la Segunda es traicionera", advierte.

Racing Portuense y Roteña, ya como técnico, fueron sus destinos tras su adiós al Cádiz, al que le encantaría volver algún día. "El año pasado soné para el B, pero por ahora no he tenido la oportunidad de trabajar más en el club. Ojalá se me presente la ocasión", confiesa.