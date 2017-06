Revés intrascendente

El Cádiz plantó cara con un equipo plagado de suplentes a un Real Valladolid que se jugaba la vida aunque perdió en los minutos finales con un golazo del ex cadista Juan Villar que propició una victoria inútil de los pucelanos. Jesús Fernández, estelar, no pudo evitar una derrota intrascendente que acabó con la racha de diez partidos consecutivos sin perder e hizo caer a los gaditanos de la cuarta a una quinta plaza con la que terminó un excelente torneo que tiene como recompensa la participación en la fase de ascenso. No cabe un solo reproche a un equipo que ha superado con creces la expectativas creadas en su regreso a la categoría de plata.

Quedará sin resolver el misterio de qué hubiese sucedido si el Cádiz hubiese acudido al estadio José Zorrilla con todos sus titulares, pero una vez amarrado el objetivo la semana anterior frente al Elche el descanso era obligado con el reto de afrontar con la máxima energía posible al momento decisivo de la temporada.

Álvaro Cervera no dio lugar a la sorpresa y desplegó la segunda unidad para intentar vencer a un adversario necesitado de los tres puntos que salió con todo su arsenal. El técnico dio prioridad al descanso de los habituales titulares con vistas a la inminente fase de ascenso y alineó un once inédito, con Garrido como el único que repitió en relación al envite contra el Elche. El vasco empezó el partido ante la ausencia de Eddy Silvestre, concentrado con la selección de Azerbaiyán.

El partido fue un auténtico tostón en la primera mitad aunque ceñido a la lógica del empuje de los blanquivioletas frente a un contendiente sin prisas, con la tranquilidad del deber cumplido, a la espera de su oportunidad. Más amarillo que nunca -camiseta, pantalón y medias-, el equipo visitante se afanó en tareas de contención para tratar de frenar el empuje de los locales, que avisaron en el minuto 9 con un cabezazo alto de José Arnáiz poco antes de que Jesús Fernández atrapara con seguridad un testarazo de Álex Pérez.

El dominio de los pucelanos era absoluto salpicado con alguna salida tímida a la contra de los gaditanos, sin la mínima profundidad requerida para llegar a la portería. De nuevo apareció José Arnáiz en el 19 para poner a poner a prueba al arquero, que detuvo un zurdazo del jugador con más mordiente de los locales.

Los visitantes se soltaron poco a poco y fue justo en el ecuador de la primera parte cuando por fin pisaron el área contraria con peligro con un preciso centro de Aitor que Santamaría no pudo conectar en boca de gol estorbado por Lichnovsky.

Los gaditanos dieron un paso adelante por momentos para tratar de robar el balón en la parcela de su oponente y dejaron espacios atrás y en ese escenario el que más cómodo se sintió fue José Arnáiz, el mejor de su equipo. De nuevo irrumpió en el 26 para soltar un zurdazo raso que obligó a Jesús Fernández a estirarse al máximo para evitar el gol. El Cádiz no llegó a dirigir un tiro a puerta en toda la primera mitad. En el 28, Jesús Imaz controló el esférico dentro del área y disparó fuera con poco ángulo. No pasaron de ahí los de Cervera, imprecisos en la asociación y nulos en la búsqueda del gol.

El duelo se sumergió en una cadena de desaciertos en el pase de unos y otros mientras los de Paco Herrera, obligado por las circunstancias empujaron de lo lindo pero sin tino ante un guardameta que brilló en los 45 minutos iniciales en su estreno oficial como cadista en el torneo liguero. El empate a cero era el mejor resultado para los sureños en el intermedio.

La segunda mitad arrancó con un cambio ajustado a los parámetros de la lógica. Cervera, en su línea de aplicar rotaciones, dejó en el vestuario a Garrido y dio entrada a José Mari, autor de un cabezazo a la salida de córner justo después de la reanudación.

El Valladolid se jugaba la vida y dio una vuelta de tuerca más en su acoso pero se estrelló contra el hombre del partido. En el 57, Jesús Fernández respondió con un paradón un duro misil lejano de André Leao y dos minutos después repelió un penalti lanzado por De Tomás tras un claro derribo de Iván Malón sobre el delantero dentro del área.

El portero, un auténtico valladar, sostuvo al Cádiz en el partido y Cervera metió más madera con Salvi y Aketxe en busca de la victoria conocedor de que en ese momento el Getafe perdía en Mallorca. La tercera plaza estaba a tiro. El sanluqueño, pleno de frescura, desbordó por la izquierda e inquietó con centros peligrosos que no encontraron aliados. Lo intentó el Cádiz, pero le faltó llegada y pegada y el que sí acertó fue el ex cadista Juan Villar con un derechazo en el minuto 87 que inclinó la balanza hacia los locales. El Getafe ya había empatado en Mallorca.

