En Reus, un partido"que no se nos da bien"

Como parecía lógico, además de hablar de todo lo que quiso hablar, Álvaro Cervera también opinó sobre lo que aguarda al Cádiz este sábado en Reus.

"Nos espera un rival al que le gusta mucho tener el balón, así que nosotros intentaremos quitárselo y ser rápidos", aventura, refiriéndose igualmente a la posible ansiedad con la que los catalanes afronten el duelo por la necesidad de sumar puntos que tienen al haberse apretado considerablemente la lucha por la permanencia. "Este tipo de partidos los hemos jugado y no se nos dan bien. Los equipos que no tienen que arriesgar demasiado no se nos dan bien", admite.

Cuestionado por las alternativas que se plantea, el entrenador dejó entrever que medita alguna variación -"a ver si cambiamos algo, porque ya es la recta final de la temporada", señaló-, recordando que en el fondo el problema es el que es. "A estas alturas ya nos conocen muy bien y hay cosas que no nos permiten hacer. No somos un equipo de mil variantes y si lo que hacemos bien nos lo cortan, entonces tenemos que hilar muy fino parar hacer algo distinto", explica.

Completamente en desacuerdo con la idea de que sus hombres actúen más sueltos fuera, donde aguardan más encuentros hasta final de Liga, que en casa -"aquí nos cuesta menos", asegura-, el entrenador afirma que el de mañana es un partido importante para ascenso directo como ya lo son todos: "Nada más que nos quedan finales. En cuanto pierdas uno y los demás ganen, te quedas descolgado, aunque en este caso para la fase de ascenso parece que sí estaremos ahí".