Reto llamado El Molinón

Rueda de prensa previa al choque en Gijón por parte de Álvaro Cervera, quien desgranó en El Rosal las características del adversario en una semana muy tranquila por el viento a favor de dos victorias consecutivas, las obtenidas sobre el Almería y el Reus. "Se trabaja mejor porque el ambiente es diferente", dijo en primer lugar antes de añadir que "recuperamos gente porque estamos todos menos Abdullah y Sankaré". "Hemos pasado un inicio de temporada malo. Ahora tenemos una baja porque no encontramos el origen del mal y otra por algo del año pasado", dijo sobre el centrocampista y el zaguero.

Entrando en materia sobre el rival, el técnico cadista apuntó que "vamos a un campo difícil, uno de los más complicados de la Liga, están un poco atascados pero ir a El Molinón siempre es complicado". "Es un buen campo, una buena afición y un buen equipo. Es un buen escenario, con buenos jugadores y un buen entrenador. Pienso que puede ascender". No obstante, indicó como aspecto inquietante que "me preocupa la mala racha que llevan". "Las urgencias no son buenas, pero hay equipos que se vienen arriba. Me cuesta ver al Sporting sin ganar varios partidos en casa, aunque nosotros vamos a intentar que suceda de esa manera".

La actualidad de su equipo puso de relieve el hecho de poder contar con cuatro centrales que se encuentran en igualdad de condiciones y cuyo rendimiento es óptimo. "Disponemos de cuatro defensas centrales aunque tengamos cinco. La perspectiva del principio de temporada nos ha ido cambiando el juego. Marcos (Mauro) era fijo y se rompió porque no descansó en ningún momento. Ivan (Kecojevic) ha ido apareciendo y cuando ha entrado lo ha hecho bien. Mikel (Villanueva) llegó en una situación diferente a la nuestra. Para mí es un problema ponerlos porque cualquiera que juegue lo hará bien y tengo que elegir". Posteriormente salió a relucir el nombre del cuarto central disponible, Servando, que se ha hecho fuerte en esa demarcación. "En Servando nunca ha cambiado nada porque siempre ha entrenado bien y siempre ha cumplido. La llegada de Mikel Villanueva se retrasó, la de Ivan (Kecojevic) también e hicimos la pretemporada con Marcos (Mauro) y Servando, y lo hacen bien. Si los cuatro lo hacen bien en una pretemporada con todos, la situación seguramente habría cambiado".

En cuanto al juego de su equipo, no se plantea variaciones a pesar de la dificultad del escenario de mañana. "Nosotros no cambiamos. Podemos cambiar un mediapunta, mover un poco a los mediocentros pero la idea es la misma en cuanto a ser un equipo sólido y tener rapidez arriba. Los rivales sí cambian porque ven vídeos nuestros. El otro día con cinco atrás sabíamos qué teníamos que hacer y nos fue mejor. Es cuestión de trabajarlo de cara a cada encuentro".

Tampoco cree que el cuadro asturiano sea un rival directo a pesar de que no está muy distanciado en cuanto a puntos. "Si conseguimos ganar le igualaríamos, pero con un Sporting viniendo de Primera no somos ahora mismo un rival directo. Tampoco lo era el año pasado el Getafe, pero al final lo fue", apostillaba. En este sentido, dio a entender que estar en la zona alta no es un problema para sus pupilos. "Nosotros hemos ganado dos partidos seguidos. Si hubiera un termómetro en el que podamos medir la obligación, ahora mismo lo tendríamos bajo. Hay equipos que con obligación son mejores".