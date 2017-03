Reencuentro en las murallas

Más información Listo para la batalla

Servando y Germán, nombres de los patronos de Cádiz y Mérida, de los copatronos de San Fernando y de los hermanos isleños que actualmente militan en el Cádiz y el Tenerife, respectivamente, se reencontrarán este domingo en el Ramón de Carranza como rivales, aunque sobre el césped es posible que no coincidan porque sólo el jugador del cuadro insular se perfila como titular.

Curiosamente, pese a que la carrera de ambos futbolistas ha sido muy similar en cuanto a equipos y categorías, jamás han coincidido en una misma plantilla. Ambos defensas centrales, con matices en uno y otro caso, comenzaron en las escalas inferiores de los conjuntos de su localidad natal y también los dos han vestido la camiseta amarilla, aunque en diferentes etapas.

Servando Sánchez Barahona nació el 2 de junio de 1984 y dio sus primeros pasos como canterano en el San Fernando, actuando entre 2002 y 2004 con el primer equipo en Tercera División. Tras un fugaz paso por el Atlético Aviación, filial del Atlético de Madrid, en 2005 completó con el Díter Zafra extremeño su primera temporada en Segunda B, a la que siguió otra en el Oviedo, en la misma categoría, antes de firmar con el Jerez Industrial en Tercera División. Dos campañas después se comprometió con el San Roque de Lepe dando el salto de nuevo a Segunda B, en donde continuó en la 2010-2011 en las filas del Roquetas. El Jaén apostó por el zaguero y lo fichó en 2011, disputando dos cursos en Segunda B y, tras ascender, otros dos en Segunda. En 2014 regresó a su tierra para enrolarse en el Cádiz y, después de quedarse con la miel en los labios en la fase de ascenso de amargo recuerdo contra el Oviedo y el Athletic B, volvió a la categoría de plata el pasado año en el Rico Pérez de Alicante. Pese a jugar toda su carrera como defensa central, precisamente en esta última fase de ascenso Álvaro Cervera supo sacarle el máximo rendimento actuando en otra demarcación, la de lateral izquierdo, en la que igualmente mostró su indudable profesionalidad y siguió contando con el favor de una afición que siempre ha sabido reconocerle su entrega y lucha por el escudo.Por su parte, Germán Sánchez Barahona nació el 31 de octubre de 1986 y, como su hermano, se formó en los equipos base isleños, militando en la campaña 2005-06 en el Bazán, en la desaparecida Regional Preferente.

En 2006 dio el salto al San Fernando, en Tercera; en 2007 se incorporó al Cádiz B, en el mismo Grupo X, y a la siguiente temporada regresó al titular isleño pero en Segunda B, un paso efímero porque en 2009 de nuevo se incorporó al filial amarillo en Tercera. Ese ir y venir entre La Isla y la capital tuvo continuidad en 2010, cuando fichó por el San Fernando, con el que completó cuatro cursos repartidos entre Tercera, hasta 2012, y Segunda B, hasta 2014. Su buen rendimiento le sirvió para seguir en la categoría de bronce al año siguiente pese al descenso de los azulinos en las filas del Olot, y en 2015 fue el Tenerife el que apostó por él, ya en Segunda A, en donde no sólo se ha afianzado sino que incluso ha retrasado su posición. Y es que durante buena parte de su carrera Germán actuó más bien como mediocentro, aunque en la escuadra chicharrera se ha adaptado a la demarcación de central.

Hermanos naturales de San Fernando, futbolistas, con carreras deportivas paralelas, que nunca se han cruzado y que se reencuentran en momentos bien diferentes. De hecho, Servando, uno de los pilares de Cervera en el ascenso, ha ido perdiendo peso en el plantel y su presencia en el once es residual. Aridane y Sankaré se han ganado con el paso de las jornadas la confianza del entrenador y le han ganado al isleño y a Migue González la batalla por la titularidad. Hasta la fecha, en el presente ejercicio ha participado en 11 partidos de Liga y en 2 de Copa del Rey, saliendo en el once en 9 de ellos y en otros cuatro desde el banquillo, como el pasado domingo en Montilivi contra el Girona. Como dato negativo cabe destacar que en ninguna de las ocho ocasiones en las que ha disputado los 90 minutos el equipo cadista ha conseguido la victoria. En cambio, Germán ha jugado con el Tenerife esta temporada 22 encuentros, siempre como titular, siempre hasta el pitido final y los últimos 10 de Liga de forma consecutiva. Autor de dos tantos, uno en Copa del Rey y otro en la competición doméstica, no se ha perdido ningún choque por sanción.