Reacción para doctorarse

El 32º capítulo del campeonato liguero en Segunda División A irrumpe como la inmediata oportunidad que aborda el Cádiz de aliviar la decepción que supuso la derrota (0-1) cosechada el pasado fin de semana en su feudo contra el Tenerife con la que desperdició la ocasión de colocarse a cinco puntos del segundo -el Girona- y distanciarse de los canarios. El conjunto amarillo comparece en la vetusta Condomina dispuesto a retornar a la senda de la victoria en una misión complicada ante un UCAM Murcia inmerso de lleno en su dinámica más positiva de la temporada (a partir de las seis de la tarde, ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga 1|2|3, Vodafone, Orange y Telecable). No hay envite fácil y menos cuando el epílogo de la campaña empieza a divisarse en el horizonte, cuando todos los clubes andan enfrascados en la afanosa tarea de cumplir sus objetivos.

El Cádiz vuelve a encarar un encuentro con el inconveniente de las importantes bajas en el centro del campo. En las demás líneas no faltan efectivos. La anterior jornada no estuvieron presentes Eddy Silvestre y Rafidine Abdullah, convocados con sus respectivas selecciones (Azerbaiyán y Comores) y hoy son el franco-comorense y Jon Ander Garrido los que no están disponibles arrastrados por sendas lesiones. El ex del Lorient regresó de su periplo internacional con un cuadro inflamatorio de una de sus rodillas como consecuencia de un esguince colateral medial y una meniscopatía, según informó el club, que no fijó un periodo aproximado de baja aunque todo apunta a que se perderá algún duelo más además del de hoy.

Las de Abdullah y Garrido son dos ausencias de peso por la creatividad que aporta el africano -se notó que no estuvo contra el Tenerife- y el trabajo físico y táctico que desarrolla el vizcaíno. José Mari y Eddy Silvestre los son dos únicos centrocampistas puros que están a disposición del míster para afrontar una cita de calado, como todas las que restan hasta mediados del próximo mes de junio. Ellos son los encargados de manejar el timón de una nave que defiende su tercera posición frente a un adversario que pretende alejarse aún más de la zona de descenso en la que ha habitado durante buena parte del curso. Un duelo de objetivos contrapuestos y el denominador común de la batalla por el triunfo.

El reciente mal partido de los amarillos ante el Tenerife, que dejó un mal sabor boca más allá del varapalo, origina algún movimiento por voluntad del técnico, aunque no se prevé un cambio de sistema salvo que sorprenda con nuevo un as sacado de la manga, como hizo en Gerona, cuando desplegó un exitoso 5-3-2. Aquel experimento fue un hecho puntual. Un paréntesis en la constante apuesta por cuatro defensas, otros tantos jugadores en el centro del campo, un mediapunta y un delantero. El técnico ha conducido al Cádiz hasta la permanencia y al mismo tiempo a la parte alta de la clasificación con ese sistema y con él tratará de disputar la fase de ascenso. Cambiar a estas alturas, con tres cuartos del calendario ya tachados, conllevaría un riesgo añadido a la dificultad que entraña el nuevo reto de acceder al play-off una vez sellada la salvación. La brillante hoja de servicios que presenta el Cádiz en el año de su regreso a la categoría de plata se asienta sobre una manera de plantear los partidos con la que continuará hasta la última página de un torneo sobre el que hasta ahora caben pocos reproches.

Si el entrenador cambia algo esta tarde sería en todo caso alguna de las piezas de un bloque que suele ser fijo. Con el eje de la medular más que definido, Alberto Cifuentes, Carpio, Aridane, Sankaré, Luis Ruiz, Álvaro García y Alfredo Ortuño parecen tener plaza en el once. El inquilino del banquillo debe considerar además cómo completa la alineación en la banda derecha y en tres cuartos. Salvi cuenta con opciones de empezar el partido, sin descartar a Nico Hidalgo, y en tres cuartos Rubén Cruz mantiene su candidatura sin olvidar a Santamaría.

Cuando un equipo pierde aumenta su deseo de que llegue cuanto antes el siguiente partido y por fin es el día para que el Cádiz demuestre que el revés sufrido en el Ramón de Carranza fue un accidente fruto de una mala tarde. Los amarillos necesitan recuperar su versión más solvente para contar con opciones reales de vencer por primera vez como visitante al UCAM, al que nunca han marcado un gol en su terreno. Hoy es el día de revertir la corta historia de enfrentamientos entre dos equipos que en la segunda vuelta suman la idéntica cifra de 17 puntos aunque en el cómputo global los gaditanos llevan 50 y los murcianos, 37. Eso significa que en el actual momento de la Liga, en el amanecer del mes de abril, son dos conjuntos en similar estado de forma.

El conjunto universitario ha encontrado el equilibrio, encadena cinco jornadas sin perder y sólo conoce la derrota en uno de los diez episodios de la segunda vuelta, en la que acredita además cuatro triunfos y cinco empates. Un duro examen para un Cádiz que quiere doctorarse en Murcia para prolongar el sueño de hacer algo grande.