Resiliencia

A estas alturas de la película, todos los equipos que engrosan la amplia nómina de LaLiga 1|2|3 miran al Cádiz como serio aspirante a disputar la fase de ascenso a Primera División (Liga Santander) el próximo mes de junio. El único que no se considera como tal es el propio conjunto amarillo, aferrado sin fisuras al discurso unitario que brota desde todos los rincones del club: la permanencia es el objetivo prioritario. No hay nada más allá a día de hoy. La escalada al tercer puesto supone llegar al peldaño más alto después de abandonar Segunda B. Pero a nadie se le ocurre salirse del carril de la vía oficial y nada de reprochable tiene la estrategia. Todo lo contrario. Nada mejor que vestirse con piel de cordero para avanzar con paso firme, con la humildad por bandera y el esfuerzo como pauta irrenunciable. Partido a partido hasta la victoria final, que llegará cuando el Cádiz haya alcanzado los 51 puntos. No son 50, sino 51, los necesarios para asegurar la continuidad en la categoría de plata como así refleja la historia. Los gaditanos descendieron por última vez con medio centenar de puntos y es con uno más cuando nunca ha bajado ninguna escuadra.

Las palabras caminan por un lado y los hechos van por otro. El Cádiz pelea por la salvación pero en su afán por huir de la quema se encuentra en medio del campo de batalla por el play-off. Mientras los rivales de la zona de descenso empiezan a descolgarse, el cuadro amarillo se consolida en la planta noble. 13 puntos de margen sobre el abismo y 16 puestos por encima son el férreo escudo que dan una merecida tranquilidad. Cuando los gaditanos se clavaron en la 19º en la jornadas 9ª, 10ª y 11ª, allá por octubre, parecían abocados a tener que vivir al filo de la navaja. La reacción se no se hizo esperar y, tres meses después, encadenan seis capítulos consecutivos instalados en el privilegiado sector de la promoción, al que accedió en la 17ª jornada como sexto clasificado para después subir al cuarto puesto y ahora saltar al tercero.

La salvación caerá por su propio peso porque un equipo que en el ecuador del campeonato disfruta con placidez en la tercera posición sólo puede verse envuelto en el drama del descenso arrastrado por una hecatombe de proporciones gigantescas que no se vislumbra por ningún lado, aunque cada encuentro es un mundo y está más que comprobado que no hay enemigo pequeño en un torneo tan igualado.

La lógica apunta a que el equipo entrenado por Álvaro Cervera no deberá pasar apuros para mantenerse en Segunda A. Con 36 puntos al inicio de la segunda vuelta, si nada se tuerce en marzo o abril podría tener renovado el pasaporte para seguir en el lugar que recuperó el 26 de junio de 2016. Para ello debe sacar los partidos adelante y sufrir mucho, como en cada cita. Todavía está caliente el complicado envite contra el Almería resuelto con victoria por la mínima para los de Cervera.

El Cádiz es capaz de superarse a sí mismo y el pasado domingo se quedó con los tres puntos en las peores circunstancias. Afrontó casi toda la segunda parte con un futbolista menos por expulsión de Sankaré, jugó a no perder ante un adversario crecido y necesitado y en la recta venció gracias a un fogonazo puntual en el primer disparo que dirigió a puerta. Es la primera vez que el equipo amarillo gana un partido esta temporada en inferioridad numérica. En Miranda de Ebro ganaba 0-2 con once pero acabó perdiendo tras quedarse con diez tras la injusta roja que vio Santamaría. En Tenerife arañó un empate en la prolongación también con un hombre menos por expulsión de Ortuño. Y contra el Almería, ya con desventaja numérica de efectivos, inyectó el veneno que suele aplicar a sus rivales: agazapado atrás y salidas rápidas en busca de espacios. La ejecución de la idea salió redonda pese a los evidentes problemas para pisar el área contraria. No fue un partido brillante ni mucho menos aunque el Cádiz tuvo la pelota más de lo habitual, sobre todo en la primera mitad. En la segunda, antes de quedarse con uno menos, ya había perdido el norte y tras la obligada marcha de Sankaré las tablas se presentaban como una solución razonable hasta que una acción puntual inclinó la balanza a favor de los inquilinos del Ramón de Carranza.

El atasco en ataque emerge como un problema para que el Cervera y sus ayudantes deben hallar una solución. Cuando no hay llegadas claras al área el que más lo nota es Alfredo Ortuño. El artillero tuvo que buscarse la vida para entrar en contacto con el esférico. Salió de su zona de influencia para buscar la pelota y no fueron pocas las veces que no estuvo en su sitio, el corazón del área, cuando llegaron centros. El murciano no llegó a rematar y cuando tuvo el balón llegó a pecar de individualista. Cuando el entrenador movió el banquillo él fue uno de los sustituidos, una medida valiente que además fue acertada. El que saltó al césped fue Aitor y el desenlace es de sobra conocido. El Cádiz ganó con diez y lo hizo sin Ortuño, en una clara demostración de que el equipo está por encima de todo lo demás. El yeclano no tuvo su día pero con sus 13 goles dispone de sobrado crédito. Su estímulo debe ser volver a ver puerta para ayudar a mantener arriba al equipo y no bajarse de la pugna por el Pichichi en la que Joselu, ariete del Lugo, pega un estirón tras el doblete que logró el pasado fin de semana.

Entre las claves del triunfo sobresalió la garra que pusieron los jugadores, conscientes de que debían redoblar su esfuerzo para hacer frente a la inferioridad numérica. No necesita ser brillante para estar ahí, tampoco tiene dependencia del balón. Es suficiente con un golpe certero sin generar peligro. Y el peligro del Cádiz es que cuando parece que no está aparece de pronto con una efectividad descomunal. Un disparo, un gol y tres puntos más que alimentan el sueño de algo más que la salvación. Sólo es un sueño, que nadie le robe la ilusión a una afición que merece disfrutar después de tantos años de desencanto.