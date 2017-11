Regreso a Asturias

Un partido especial que tenía subrayado en el calendario

David Barral compareció ayer en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal a la finalización del entrenamiento matutino del Cádiz. El delantero, que no jugó el pasado lunes en el choque contra el Reus, está deseando ayudar al equipo y comentó que "ya estoy al cien por cien y con muchas ganas de volver". Y también con ganas de marcar goles, lo que hizo en el arranque de campaña antes de entrar en un periodo de sequía, paralelo al de los resultados. Explicó el 9 del Cádiz que "a principios de temporada las cosas salieron muy bien y confío en que eso regrese. Llevo tiempo sin marcar pero sé que el gol llegará muy pronto". El Cádiz ganó los últimos dos partidos y Barral confía en que el equipo ofrezca su mejor versión también en las próximas semanas. La intención es clara a tenor de sus palabras. "Estamos centrados en volver a la zona tranquila de la clasificación. Hemos vuelto a coger un buen camino y espero aportar mi granito de arena en ese camino". Cuando el triunfo se resiste la situación no es la deseada y el isleño no ocultó que las ocho semanas consecutivas sin conseguir una victoria se hicieron complicadas. Expuso que "tuvimos un bajón que ya hemos reconducido, se ha encontrado un momento de forma extraordinario en las dos últimas jornadas". Y ahora llega el partido contra el Sporting de Gijón del domingo, que sin duda será especial para él al tener enfrente el equipo en el que más tiempo estuvo. "Es un encuentro muy importante para nosotros y para mí es especial", afirmó el atacante antes de recordar su extenso recorrido por El Molinón. "Las seis temporadas que estuve allí fueron muy bonitas y por tanto era un partido que estaba marcado en el calendario para mí". Los sentimientos son bonitos pero Barral sólo piensa en la victoria del Cádiz para seguir evolucionando en la clasificación. "Es el fin de semana perfecto para redondear tres jornadas con pleno de victorias ante un claro candidato ante el ascenso", dijo en una muestra de ambición. Si el ariete marca ante su ex equipo no celebrará el gol "por respeto al que fue mi equipo". Un equipo cuyo escudo lleva tatuado "en agradecimiento a esos seis años". David Barral tuvo un recuerdo especial para Manolo Preciado. "Siempre me acuerdo de él".