Récord a la vista

Alfredo Ortuño sigue erre que erre, dispuesto a incrementar de manera notable la cantidad de goles que atesora por el momento en la competición liguera de la presente temporada. Contra el Lugo, el pasado sábado en el Ramón de Carranza, marcó en su revólver la 16ª muesca desde que inició su abundante colección allá por la primera jornada del curso. Ese número no solo le sirve para aumentar sus posibilidades de acabar la liga regular de 42 encuentros como el máximo goleador de la LaLiga 1|2|3 sino que además alimenta sus esperanzas, algo disminuidas en los últimos tiempos, de mejorar el récord de tantos anotados por un jugador cadista en el transcurso de un ejercicio liguero de Segunda División.

Para finalizar la 2016/17 restan un mínimo de nueve encuentros, que podrían ser hasta 13 en el ansiado caso de que el conjunto entrenado por Álvaro Cervera obtenga primero el billete para las posteriores eliminatorias de ascenso a la máxima categoría y luego supere la primera de estas. Esta circunstancia convierte en algo nada descabellado la opción de que el delantero murciano iguale o rebase la plusmarca vigente en esa faceta, en poder del gaditano Paco Baena desde la temporada 1973/74. El que luego llegara a ser jugador del Atlético de Madrid cuajó un año redondo y obligó a los adversarios a recoger el balón del fondo de la red de sus porterías en nada menos que 23 oportunidades. Ese registro le valió para convertirse en el pichichi de aquella Segunda División, con una unidad más que Lizarralde, del Valladolid, pero no bastó para que el Cádiz subiera por primera vez a la categoría principal del fútbol nacional, éxito frustrado que se acarició mucho tiempo.

Cierto es que Baena obtuvo esa ya vetusta marca en una Liga de 38 partidos mientras hoy en día el número de encuentros oscila entre 42 y 46, lo cual multiplica el valor proporcional de los ya referidos 23 goles, pero la pura realidad es que Ortuño se halla en condiciones de cazar a uno de los grandes ídolos históricos de la afición cadista. A siete de empatar y a ocho de ponerse en cabeza de este particular ranking, Ortuño dependerá en gran parte de atravesar en el futuro a corto plazo rachas similares a algunas de las ya protagonizadas. Cabe recordar que mojó en las cuatro primeras jornadas -cinco dianas en total- y que calcó esa cadena de aciertos entre la 17ª y la 20ª -otras cinco-, por lo que no resulta descartable que un rematador acostumbrado a alternar tiempos de aciertos con otros de sequía delante de las metas de los rivales reverdezca laureles en lo que falta hasta el cierre liguero. Por lo tanto, Baena, a su vez máximo goleador de la historia del club en Liga con 76 tantos, no debe mostrarse demasiado tranquilo porque Ortuño tiene sus 23 goles en el punto de mira.

Lo que sí se antoja ya inviable es que el artillero de Yecla bata el mismo récord pero teniendo en cuenta los máximos anotadores de todas las categorías. Este se halla en posesión de Nené, que fue capaz de colar el esférico en la otra portería 30 veces en el transcurso de la campaña 1954/55 de Tercera División, la cual se cerró con un espléndido salto a Segunda. Fue el autor de 18 dianas en el grupo XI de la primera fase (18 jornadas) y de 12 más en el grupo IV de la fase final (14 jornadas). La desventaja de Ortuño es de 14, por lo que las casas de apuestas pagarían una barbaridad al valiente que se atreva a llevar la contraria a la lógica.

A Ortuño no se le escapará, prácticamente seguro, inscribir su nombre entre los pichichis del Cádiz desde el estreno en categoría nacional allá por la temporada 1935/36. Entrará en una lista en la que aparecen tres veces Roldán, Tarro, Juanito, Baena, Pepe Mejías, Mágico González y Jonathan Sesma. En la misma figura también Borge gracias a su pírrica cifra de cuatro tantos en la Segunda B 1999/2000, culminada por un Cádiz penoso con solo 23 unidades en su casillero de goles a favor.