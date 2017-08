Quique Pina hace responsable a Vizcaíno del mal estado del césped

El mal estado del césped del estadio Ramón de Carranza es objeto de controversia entre las dos partes que dirigen el Cádiz en una demostración más de la nula sintonía entre el consejero delegado y responsable de la gestión deportiva, Quique Pina, y el presidente del club, Manuel Vizcaíno. Pina no parece dispuesto a pasarle una al presidente y no tiene reparos en lanzar críticas públicas contra él, como es el caso del césped en esta ocasión.

Apenas una semana después de decir que "he pasado un infierno" por la resistencia de Vizcaíno a otorgarle el poder para gestionar la parcela deportiva al completo y de reconocer que le ha pedido que se marche, ahora carga de nuevo contra él. El club había deslizado que el deterioro del césped se había producido por la inesperada aparición de un hongo días antes de la celebración del Trofeo, pero para Quique Pina el problema es de mayor calado.

Tanto Pina como el director deportivo, Juan Carlos Cordero, andan molestos con la gestión del presidente en la gestión del tratamiento del césped, según aseguró ayer a este periódico el propio Pina, que responsabiliza a Vizcaíno de esa situación. "De saber que íbamos a tener tan mal el terreno de juego hubiésemos hecho otro tipo de equipo. Hemos traído jugadores de calidad y nos encontramos con un césped donde no se puede jugar al fútbol". Y es que la gestión del cuidado del césped "no ayuda". De hecho, "choca con mi forma de pensar", señaló Pina, que no está nada de acuerdo con las decisiones tomadas por Vizcaíno en este asunto. La solución de Pina sería "gastar todo lo que fuese necesario en disponer de un terreno de juego en condiciones cuando tengamos que jugar contra el Alcorcón en casa el día 27. Se puede comprar césped en Portugal, traerlo, colocarlo y todo quedaría arreglado, es un coste que tiene que asumir el Cádiz, pero el presidente ha optado por la creación de una estructura propia del club en esta materia con la compra de maquinaria que no ha llegado y el problema está ahí cuando está punto de empezar la competición". Pina añadió que "el club ha traído jardineros y Vizcaíno gestiona algo tan importante como es el césped con amigos suyos cuando la solución sería más rápida y eficaz de otra manera".

Pina no ocultó el malestar por el mal estado del tapete del Carranza y señaló como culpable a Vizcaíno. "Tal y como está el césped eso es dar ventaja a los rivales". El consejero delegado afirmó que "la mala gestión del cuidado del césped por parte del presidente perjudica a la parte deportiva".

El entrenador, Álvaro Cervera, no ocultó el pasado fin de semana, tras la disputa de la primera semifinal del Trofeo Carranza, que "no es normal" que el césped presente esas pésimas condiciones para la práctica del fútbol.