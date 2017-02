Puesta de largo de los tres fichajes del mercado de invierno

Jesús Imaz, Ager Aketxe e Iván Malón han pasado este miércoles por el acto de presentación en la sala de prensa del estadio Ramón de Carranza. Acompañados por el director deportivo, Juan Carlos Cordero, los tres fichajes del mercado invernal han posado con su nueva camiseta.

Imaz, mediapunta que procede del UCAM Murcia, ha señalado que "le pedí a mi anterior equipo que me dejara salir, ya que apetece cualquier equipo que tenga una posición privilegiada, como es el caso del Cádiz". "Si este equipo te llama no le puedes decir que no".

Aketxe, mediapunta cedido por el Athletic de Bilbao, se mostró feliz porque "era mi deseo estar aquí" y aseguró que "de la lesión de rodilla estoy bien, pero preciso algo de tiempo para coger la forma y alcanzar el tono físico adecuado".

Por su parte, Malón explicó que "pasan los años y hay que aprovechar proyectos interesantes como el del Cádiz". "Tiene buena pinta y creo que va a continuar igual de bien". El lateral derecho procede del PAE Veria griego.

Juan Carlos Cordero, uno de los grandes responsables de la nueva configuración del plantel, cree que "hay motivos para estar contentos con la plantilla que ha quedado, que está bastante bien". "Los fichajes son para mejorar el grupo y para conseguir el objetivo prioritario, que es la salvación".