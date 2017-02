Profesionalidad dentro y fuera del terreno de juego

El desarrollo de la temporada deja claro que la pareja titular en el eje de la defensa es la formada por Aridane y Sankaré salvo excepciones en forma de lesión o sanción. La titularidad de unos conlleva la suplencia de otros, como son los casos de Migue y Servando. El catalán solía ser elegido en los últimos tiempos como primer relevo en ausencia del canario o el senegalés hasta que el pasado domingo, ante el Reus, Álvaro Cervera dio la oportunidad al isleño en sustitución del africano, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Más de cuatro meses tardó Servando en volver a formar parte de la alineación. Lo hizo con el brazalete de capitán y cumplió su misión pese a que disfruta de un escaso ritmo competitivo. Desde que jugó de inicio en Vallecas a comienzos de octubre de 2016 hasta el choque contra el Reus sólo había participado en el duelo de la Copa del Rey contra el Córdoba (los 90 minutos) y en la Liga contra UCAM Murcia, Almería y Mirandés tras empezar en el banquillo en esos tres casos.

Antes de perder su sitio había tenido protagonismo en el comienzo de la temporada con siete titularidades hasta que se asentó el dúo Aridane-Sankaré.

Le toca desempeñar un rol secundario esta temporada que él trata de revertir con su profesionalidad en los entrenamientos en busca de un puesto cada fin de semana. No se resigna y compite para seguir aportando su grano de arena al equipo. Tras el encuentro del pasado domingo, Servando explicó que él está para ayudar al Cádiz ya sea dentro o fuera del campo. "Llevaba tiempo sin entrar en el once, entreno a tope para cuando me toca participar. Estoy aquí para ayudar, para arrimar el hombro dentro y fuera". El defensa, el capitán, mira por el bien común consciente de que por encima de todo está el Cádiz.