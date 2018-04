Prisionero de sus ideas

álvaro Cervera tiene las ideas muy claras. Clarísimas. Su filosofía de fútbol no va a cambiar de la noche a la mañana y así lo expresó, por enésima vez, aprovechando la rueda de prensa de ayer en El Rosal previa al partido de hoy.

¿Llevará el Cádiz la iniciativa contra el Almería? "No sé, según lo disponga el partido", responde el técnico, que a renglón seguido se pregunta: "¿Qué es llevar la iniciativa, tener la pelota?". Y se contesta: "No, el Cádiz no lo va a hacer porque el entrenador que tiene no lo propone porque no considera que tener la pelota sea sinónimo de ganar. Tener la pelota tres toques y marcar es tenerla con coherencia, pero dar 18 toques y que te marquen, no. Mientras yo esté no lo haremos". Por si alguien sigue dudando de sus conceptos, ahí va otra al ser cuestionado sobre la posibilidad de arriesgar algo más de lo habitual llegados a este punto del curso: "El otro día el Oviedo iba empatando, fue a ganar y perdió… Ese punto lo valoro. Una cosa es arriesgar y otra es la temeridad".

Al preparador se le nota con cierta tensión. Normal. Todos se juegan mucho. "La semana ha sido complicada porque había pocos días para recuperar, apenas puedes pensar en el rival. Algunos como Perea y Romera llegan a tiempo y podrían echar una mano, pero Salvi no", lamenta, sin descartar que Eugeni pueda repetir presencia en el once titular. "Podría servir contra el Almería, pero no es lo mismo el Rayo que otro equipo que no esté tan adelantado", apunta.

"Esto va a ser muy difícil. El Sporting y el Zaragoza van muy fuertes pero es normal porque tienen plantillas para eso. A nosotros nos va a costar el doble porque no tenemos la impronta para ganar por 0-3. Tenemos que pelearlo y rascarlo, iremos rascando de aquí y de allí. Tenemos mucho mérito", resume antes de hablar del adversario de turno. "Pensé que el Almería iba a ser uno de los de arriba", confiesa al tiempo que avisa de la dificultad que entrañará más aún por el cambio de entrenador: "Ramis propone cosas bonitas pero difíciles, y Lucas Alcaraz es más ordenado, bueno defensivamente".

Sobre la alineación en Vallecas de Carpio a pierna cambiada aclara que "el lateral izquierdo no debe desdoblar constantemente porque arriba está Alvarito; queremos que la zona esté bien defendida", y en relación a los delanteros señala que "intentamos utilizarlos lo mejor posible y no equivocarnos, Jona vino porque da más opciones".

Por último, a la afición no le pide nada "porque está ahí sin que se le pida, son fieles".