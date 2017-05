Primera oportunidad a la vista

El empate a dos obtenido hoy por el Real Valladolid en el campo del Mirandés (los blanquivioletas llegaron a disponer de un 0-2) mantiene la ventaja de tres puntos del Cádiz sobre el conjunto castellano-leonés, que sube de la séptima a la sexta posición y se coloca con 57 puntos.Si el equipo amarillo hubiese ganado ayer el Córdoba habría dejado casi resuelto el pase a la fase de ascenso porque ninguno de sus tres perseguidores ha vencido en la 39ª jornada. El Huesca cayó (3-1) ante el UCAM Murcia y el Real Oviedo igualó (0-0) contra el Real Zaragoza. Pero la realidad es que el Cádiz no pasó de las tablas (1-) y dejó escapar una ocasión de oro. Pese a todo, eleva su distancia con el séptimo -el Huesca- de tres a cuatro puntos, por lo que tiene a tiro el play-off si no falla en los últimos tres capítulos.El Getafe, tercero es el gran beneficiado de la jornada. Es el único que ganó y además de asegurar la clasificación para las eliminatorias avivó la opción de cazar al Girona, segundo con cinco puntos más que los madrileños.El Girona afronta las tres citas restantes con 69 puntos. El Getafe tiene 64, mientras que Tenerife -cuarto- y Cádiz -quinto- acreditan 60. El Valladolid irrumpe como sexto con 57, el Huesca baja al séptimo peldaño con 56 y el Oviedo sigue octavo con 55.Pese a que le cuesta sumar de tres en tres en las últimas semanas, el Cádiz afronta el próximo sábado la primera posibilidad de certificar de manera matemática su pase a la fase de ascenso. Para ello debe vencer a domicilio al Sevilla Atlético y que Huesca y Oviedo no ganen sus respectivos compromisos.Las citas pendientes de los equipos implicados en la batalla por el ascenso y el play-off son las siguientes:

JORNADA 40

Nástic-GironaValladolid-GetafeAlcorcón-TenerifeSevilla Atlético-CádizHuesca-LugoCórdoba-Oviedo

JORNADA 41

Girona-ZaragozaGetafe-AlmeríaTenerife-NásticCádiz-ElcheReus-ValladolidHuesca-NumanciaOviedo-Sevilla Atlético

JORNADA 42

Córdoba-GironaMallorca-GetafeZaragoza-TenerifeValladolid-CádizLevante-HuescaElche-Oviedo