¿Preparado para la batalla?

La referencia todavía cercana del reciente pasado de penurias en Segunda División B y las seis temporadas que costó escapar de la oscuridad del pozo otorgan mayor valor a la temprana certificación de la permanencia en una categoría de plata que si por algo se caracteriza es por su extrema dificultad. En su segunda campaña de militancia en LaLiga 1|2|3, el Cádiz repite la historia del año pasado y en la 30ª jornada -con 12 aún por delante- asegura su continuidad mientras se dispone a pelear por el reto más ambicioso. Difícil pero no imposible mientras la afición sueña despierta.

La entidad asegura el objetivo que se había propuesto, el más relevante porque supone un paso más hacia su estabilización en el fútbol profesional, y hacerlo con tanta antelación refleja el buen trabajo desempeñado por los responsables de la parcela deportiva, el cuerpo técnico y los jugadores. Es justo reconocer el mérito de un equipo que no sólo completa la tarea prioritaria casi tres meses antes de que acabe el curso sino que además, situado en la tercera posición, a día de hoy se postula como de los aspirantes a subir a Primera.

Con el deber cumplido de manera contundente, forjado sobre el sólido asidero de aquella magnífica racha desplegada en el segundo tramo de la primera vuelta, la incógnita que emerge a partir de ahora es si el Cádiz está preparado de verdad para dar el salto a la élite. Las dudas salen a flote a tenor de las palabras del entrenador. Álvaro Cervera no se mostraba del todo satisfecho minutos después de la victoria sobre el Sevilla Atlético, que ponía freno a una dinámica negativa de tres partidos consecutivos sin ganar -varapalos contra el Numancia (1-0) y el Osasuna (1-0) y empate (0-0) en casa frente al Lorca-. El 4-1 no desvió la atención del técnico, crítico con la actuación de sus futbolistas pese a conseguir el marcador más abultado. Es la primera vez que los amarillos meten cuatro goles en el actual campeonato pero Cervera no estaba contento porque además de vencer esperaba una mejoría en el juego que no se produjo, aunque es cierto que el Sevilla Atlético acumulaba derrotas ajustadas hasta que el Cádiz hizo un póquer ante el contrincante de largo más débil que esta campaña ha pisado el césped del estadio Ramón de Carranza.

Los gaditanos se dejaron llevar por el 2-0 y la inocencia de los jóvenes sevillistas y en la segunda mitad llegaron a pecar de una relajación que se mezcló con la falta de acierto, pero así y todo reaccionó al tanto de los visitantes con un par de dianas que redondearon un triunfo que llevó más el sello de la eficacia que de la brillantez.

"Creo que así no se puede competir con los mejores, tenemos que acabar las jugadas y que no nos marquen en todos los partidos", sentenció el preparador cadista, que explicó algo más. "Hemos perdido ciertas cosas y debemos volver a lo de antes, ser más insistentes". De sus manifestaciones se desprende la sensación de que el Cádiz no está ahora mismo en buena disposición de presentar batalla por el ascenso a no ser que cambie en las citas venideras porque en el presente "lo que hacemos no vale". Unas declaraciones preocupantes que ensombrece el regreso a la senda del triunfo.

¿Es un aviso de Cervera al exterior de que no hay equipo para ascender? ¿Es un mensaje público dirigido a los jugadores para que den un paso al frente o no hay nada que hacer? Una vez que el conjunto amarillo ha llegado hasta aquí, lo menos que se le pide es que luche al máximo de sus posibilidades. No cabrán reproches si no logra subir a Primera -en teoría la plantilla no está diseñada para esa meta- pero sí lloverán las críticas si no lo intenta con todas sus fuerzas. Es uno más en la contienda y sus opciones son tantas como las de los demás rivales. El lado positivo es que el Cádiz no soporta la presión que sí tienen otros como Rayo Vallecano, Granada, Osasuna, Sporting de Gijón, Oviedo, Zaragoza... La única obligación de los amarillos es darlo todo sobre el césped.