Preocupado

El entrenador del Cádiz reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el UCAM en Murcia que le preocupa "la exigencia al final del trayecto". "Somos un equipo con unas características concretas y puede haber unas exigencias a las que no lleguemos", explicó, precisando que "contra el Tenerife nos costó porque estuvo bien plantado" y recordando que "otros venían a hacer otro fútbol y les pudimos meter mano", por lo que concluye que le preocupa que "otros nos hagan como el Tenerife".

En cualquier caso, asume que las exigencias empiezan por el propio Cádiz, consciente de que "queremos mantener la posición en la que nos encontramos ahora mismo y hay que ir a ganar". Ahora bien, advierte que "hemos ganado en cualquier sitio y quizás por eso parece que podemos ganar donde queramos, pero no es así". De hecho, pone de manifiesto que muchos adversarios han dado con la clave, "saben cómo jugamos e intentan contrarrestarnos", de modo que se ve obligado a meditar algo diferente, "alguna cosa aunque sin perjudicar mucho nuestra esencia".

Sobre la sensación de ansiedad que parece haberse generado tras la derrota del pasado domingo, admite que "no es buena" y confiesa que "no nos gustaría que de aquí al final no salieran las cosas y se le diera la vuelta a la tortilla. Lo del otro día fue un parón fuerte pero estamos en una posición buena para luchar". En este sentido, asegura que "en el fútbol no se valoran las cosas en el momento sino más adelante. Estoy convencido. En el momento puede haber frustración con las derrotas y alegrías con las victorias, pero con el tiempo se valorará".

Respecto a la posibilidad de introducir cambios, más allá de los obligados, razona que "llega un momento en el que lo mismo no da y puede hacer falta, no ya un cambio en la forma de jugar, que creo que no lo debemos hacer, sino contar con gente más fresca de mente y cuerpo". Por ello, el entrenador adelanta que, aunque no contempla "una revolución", sí que es posible "algún cambio". Eso sí, deja bien claro que "tampoco es que alguien vaya a perder el puesto". Cuestionado en concreto por casos como los de Aketxe o Imaz, que después de incorporarse a la plantilla en el mercado de invierno parecía que iban a tener más protagonismo del que en las últimas semanas han copado, Cervera reflexiona en voz alta indicando que "tenemos que amoldar a la gente al equipo y hasta que no vemos a la gente metida nos cuesta darle su opción". Y sobre un nombre propio en especial, el de Sankaré, señalado por su fallo en el gol del Tenerife el pasado domingo, defiende al central senegalés haciendo memoria al destacar que "en casa del Girona completó un gran partido" y repartiendo culpas al referirse a la citada acción: "Puede que no esté acertado al ir al cruce pero va a una zona que no es la suya, el lateral izquierdo".

En relación al rival, avisa que "el UCAM está siendo muy complicado en casa", en donde ha sacado últimamente los encuentros exceptuando el del Valladolid, "tiene las ideas claras" y, en suma, "es parecido a nosotros en el juego", lo que le convierte en "muy peligroso porque venimos de perder y cuando vamos obligados normalmente no nos salen las cosas como queremos". Aunque los universitarios contarán con algunas bajas, el técnico cadista resta importancia al asunto porque "puede trastocar los planes pero los que entren seguro que lo harán bien".

Por último, requerida su opinión como profesional del fútbol sobre el vídeo arbitraje, tan en boca de todos esta misma semana, afirma que "puede ser bueno pero hay que hacerlo bueno". "Si se consigue que sea rápido, instantaneo, no me parece mal para los fueras de juego o los goles fantasmas, pero hay que mejorarlo para que no se pierda la esencia del fútbol", insiste, recalcando, no obstante, que "hay otras cosas que son a criterio del árbitro y eso no hay que mirarlo".

A colación del tema, las 29 jornadas sin un penalti a favor... "Es raro, aunque no hay muchas jugadas en las que hayamos estado en desacuerdo ni muchas en el área rival. Lo analizamos pero la clasificación no depende de eso", zanja, aceptando que sí pudo ser el de Germán a Nico el domingo.