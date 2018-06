Para Portugal, una cuestión de orgullo

El entrenador del Granada no quiere saber nada de la necesidad del Cádiz esta tarde en el Nuevo Los Cármenes y afronta el último encuentro de la competición liguera centrado en darle una alegría final a sus seguidores después de una campaña en la que las cosas no salieron ni mucho menos como era de esperar. Por todo ello, Miguel Ángel Portugal espera que el equipo rojiblanco logre la victoria contra el cuadro amarillo para dar esa pequeña satisfacción a los aficionados.

"A mí me habría gustado sacar a chicos de la cantera que están entrenando conmigo porque me gustan, pero creo que no es el momento", reveló en la rueda de prensa posterior al último entrenamiento de la semana antes del encuentro de esta tarde. "Hay que ser profesionales y sacar el mejor equipo posible para ganar el partido", insistió el técnico preguntado por qué intención tiene respecto al once titular que alineará hoy.

Para Portugal, el motivo no es otro que una cuestión de orgullo, principalmente. "Ahora nos queda terminar bien por nuestra afición, por nuestro propio orgullo y por toda la gente que tiene la ilusión de que el Granada acabe bien, que es lo que todos queremos y sin fijarnos en otra cosa", repitió refiriéndose a la necesidad con la que viaja el Cádiz, obligado a ganar para asegurar su presencia en el play-off de ascenso. "Nos tenemos que fijar en nosotros mismos, ganar y dar a la gente esta pequeña satisfacción", recordó a los presentes.

Preguntado de nuevo por los jugadores que utilizará para hacer frente al equipo gaditano, Portugal explicó que "nosotros vamos a buscar el equipo más competitivo". "Este es un partido en el que tendremos que hacer nuestros méritos para ganar", advirtió en relación a la dificultad del adversario. "Además -concluyó- es el último partido y tenemos que entregarnos por nuestra afición para terminar la temporada".