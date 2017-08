Portería bien cubierta

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, fue preguntado ayer en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Alcorcón -ofrecida en la Ciudad Deportiva de El Rosal- sobre Rubén Yáñez, la incorporación más reciente a la plantilla. El técnico no se refirió en concreto al cancerbero bicampeón de Europa con el Real Madrid y optó por hacer un balance más que positivo sobre la cobertura que hay en la portería del conjunto amarillo.

"No entiendo mucho de porteros, pero está claro que tres muy buenos", aseguró el preparador cadista antes de expresar con claridad que "la portería no es un problema". Todo lo contrario. Está bien cubierta a tenor de las palabras del míster. "A Alberto Cifuentes ya lo conocemos -titular las dos últimas temporadas y en la primera jornada de Liga en su tercera campaña- y los otros nos han sorprendido, son muy buenos porteros", afirmó el técnico.

Cervera no se detuvo en los dos guardametas que de manera habitual formarán parte de las convocatorias y labó a David Gil hasta el extremo de tuvo posibilidades de jugar de inicio en el Nuevo Arcángel el pasado fin de semana. El entrenador desveló que no decidió hasta la mañana del encuentro contra el Córdoba qué portero iba a ser el titular. "No debía hacer una distinción porque no hubiese sido justo. No lo tuve claro hasta por la mañana", aseguró el míster.

En la jornada inaugural del campeonato Rubén Yáñez todavía no estaba disponible porque acababa de firmar contrato con el Cádiz y ni siquiera le había dado tiempo a entrenarse junto a sus nuevos compañeros. Con el ex del Madrid sin opción de entrar en la lista, Cervera recurrió a David Gil, llamado a ser el arquero del B y tercer portero del primer equipo, que jugó la primera semifinal del Trofeo Carranza frente a Las Palmas.