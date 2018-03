Donde la Policía pone el oído...

Quique Pina, hoy en día simplemente consejero dentro del organigrama del Cádiz Club de Fútbol SAD, se lo puso en bandeja a la Policía cuando el 3 de enero de 2017 facilitó determinado número personal de teléfono móvil al presentar en la Comisaría de San Andrés (Murcia) una denuncia relacionada con el robo de cierta cantidad de dinero que guardaba en una funda de raqueta de tenis, curiosísimo episodio relatado semanas atrás con pelos y señales en las páginas de Diario de Cádiz.

Cuando el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, dentro de la denominada como Operación Líbero, autorizó a principios de diciembre de 2017 la primera interceptación telefónica de tres números atribuidos a Pina, los otros dos no resultaron útiles a los miembros de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción pero ese ofrecido por él mismo meses antes sí que mostró actividad desde el primer día.

Entre las numerosas llamadas recogidas en los informes relativos al caso en cuestión por parte de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, se contempla una del 21 de diciembre que no tiene desperdicio y que demuestra el estado al menos prebélico que marcaba por aquel entonces la relación entre Manuel Vizcaíno y Quique Pina.

En la misma, Pina explica lo siguiente al señor X sobre su conversación con M., un ex jugador del Cádiz: "Yo le pregunto al jugador, ¿al final qué pasó? Me dice: No, le di el pagaré y me dio dinero. Y digo: Pero ese dinero no está, ni el consejo ni en el balance. Y me dice: No, me pagó en B. ¿Qué? ¿Quieres decir que este tío tocó las cajas del Cádiz Club de Fútbol y no lo pone en el balance y te ha pagao?". El murciano sigue con su relato: "¡Claro!, ahora entiendo porqué no me da las cuentas. Porque yo ahí puedo decir, oye ¿pero esto que és? Vamos a ver, yo no puedo decir que M. ha cobrado en B porque no lo sé, pero sí puedo decir que en las cuentas no está M., ¿me comprendes por dónde voy? Pero es que hay otro jugador que se llama J., que me dice el representante que no se le debe dinero y que le ha pagado hace poco 8.000 euros. Bueno, M. era mucho más, 40 ó 50. Y le digo: Pero vamos a ver, ¿cómo ha cobrado J. sin pasar por mí? Si yo tengo todo el control económico y hay una deuda de J., debe estar dentro del control económico y saberla yo. No, no, es que la ha pagado Vizcaíno. O sea, él está pagando con dinero B. Si está sacando dinero del club para pagar a los jugadores que él tenía antes y está ocultando ese pago".

Quique Pina hace también una referencia a estos presuntos pagos de Vizcaíno en B en una conversación mantenida el 22 de diciembre con Juan Carlos Cordero, otro investigado. Este se limitó a responderle que "eso solo en privado".