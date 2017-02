¿Podría pasar en Carranza?

El temporal de viento y lluvia que azotó la semana pasada el noroeste de la península puso de relieve un problema serio en cuanto al estado de conservación de los campos de España. Las rachas fuertes de viento provocaron el aplazamiento de dos partidos del fútbol profesional español, el Deportivo-Betis y el Celta-Real Madrid. Entre la polémica suscitada, sobre todo con el encuentro del equipo madridista, hay una pregunta que inevitablemente sale a escena: ¿Podría pasar algo así en el Ramón de Carranza?

El histórico campo que da cobijo al Cádiz CF está situado en el mismo lugar en el que se levantó a mitad del siglo pasado, pero desde el inicio del actual comenzó su reconstrucción, grada a grada, hasta dejar una instalación que es completamente nueva. Lo único que queda del viejo Carranza es el terreno de juego, que a pesar del paso del tiempo ha sido sometido a diversas mejoras de mantenimiento.

2Aplazamientos en nueve años. Cádiz-Ceuta (2008) y Cádiz-Jaén (2015), por inundación del césped8Campos nuevos desde 2000. Entre Primera y Segunda A, sólo ocho estadios son del siglo actual

Un temporal de viento y lluvia de la dimensión del que afectó la semana pasada especialmente a Galicia se convertiría en una prueba seria para el Nuevo Carranza. A favor del campo de la capital gaditana se encuentra prácticamente todo. Una estructura de hormigón levantada a partir de 2003 y finalizada en 2012, y una visera estructuralmente preparada y que aún no está castigada por el paso del tiempo, que es lo que puede haber sucedido tanto en Riazor como en Balaídos, donde trozos sueltos de la cubierta ponían en peligro la integridad física de los espectadores.

Al margen del debate de que el actual Carranza podría haberse reconstruido de una manera u otra y que aún carezca de visera en todo el recinto o que ésta, en Tribuna, no cumpla su función de manera adecuada, la realidad muestra un campo levantado en el siglo XXI y que, de entrada, parece preparado para que un temporal no cause daños en su estructura hasta el punto de tener que aplazar un encuentro.

Otra cuestión distinta es el terreno de juego. En los últimos nueve años dos partidos tuvieron que aplazarse en el campo gaditano. El primero fue un Cádiz-Ceuta (2008-09) y el segundo, un Cádiz-Jaén (2014-15). En ambos casos el estado del césped no permitió jugar al estar casi en su totalidad lleno de agua e impedía la circulación del balón, que en muchas zonas flotaba. Pero en el duelo ante el Ceuta hay que añadir la circunstancia especial de la inundación que sufrió toda la calle existente ante la entonces vieja Tribuna. Si el césped hubiera resistido aquel temporal, el problema hubiera radicado en el acceso al campo, que era imposible por la grada principal.

El Carranza es uno de los ocho estadios de Primera y Segunda División A que fueron levantados en el siglo actual. Junto al de Cádiz se encuentran el del Espanyol, Athletic, Las Palmas, Málaga, Oviedo, Córdoba y Almería. Luego hay casos como Real Sociedad, Leganés, Granada, Getafe, Numancia, Alcorcón y Mallorca, cuya construcción se remonta a la última década del siglo pasado; es decir, no más de 25 años en el caso más antiguo. Y otros que han sufrido reformas muy importantes. En el polo opuesto se encuentra El Molinón, el campo más antiguo del fútbol profesional español. Inaugurado en 1908, durante el último siglo ha sufrido algunas mejoras. Nada que ver con el Nuevo Carranza, una construcción muy fresca.