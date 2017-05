Poderío físico

Todos los partidos son finales y todos los rivales son peligrosos a estas alturas de la temporada en la que tanto hay en juego. El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, tiene claro que el Nástic de Tarragona, que mañana pisará el césped del estadio Ramón de Carranza enclavado en zona de descenso, será un adversario complicado precisamente por su delicada situación en la clasificación.

"Los equipos que están abajo tienen dos vertientes", comentó Cervera en la Ciudad Deportiva de El Rosal antes de exponer su argumentación con la que llegar a referirse al conjunto catalán. Una, la de escuadras que "están tocadas al ver que tienen cerca el descenso, como la sensación que dio el Alcorcón, que estaba atenazado". Dos, "la de equipos como el Nástic, que ven la posibilidad del descenso como un revulsivo y desde que está Merino sólo ha perdido un partido fuera de casa. Llegará pensando en que puede sacar algo aquí". No se fía un pelo Cervera del rival pese a su 19º puesto en la tabla. Espera un Nástic que vaya a por todas. "Es un equipo que adelanta líneas, que defiende arriba y que necesita un buen resultado para salir de donde está".

El preparador cadista defendió la meritocracia en alusión a los movimientos que se suceden en las alineaciones a lo largo de la temporada. "Siempre he sido un entrenador que piensa que el jugador que ofrece un buen rendimiento se gana el puesto y no lo suelo quitar. El que rinde hay que mantenerlo en el campo".

En las últimas dos citas, contra Levante y Alcorcón, el técnico apostó por los mismos hombres desde el centro del campo hacia arriba: Garrido, José Mari, Salvi, Álvaro García, Aketxe y Alfredo Ortuño. Cervera indicó sobre esta cuestión que "no ganábamos partidos y había que tomar una decisión para intentar volver al camino de la victoria. La idea fue hacer más bloque y eso nos ha dado más resultados. Así seguiremos, intentamos ser más físicos con Garrido en el campo". No ocultó que cuando sea necesario se dará un giro. "Habrá que ser más anárquicos e imaginativos en algún momento, cuando haga falta. Ahora queremos ser más físicos y la imaginación la hemos dejado más cerca de la portería", arguyó en clara alusión a Ager Aketxe, del que dijo que "es uno de los tres mejores de la categoría y creo que de España a balón parado y es un jugador que tenemos con nosotros".

Todo apunta a que mantendrá su apuesta, aunque el míster escondió sus cartas.

Restan seis jornadas para el final del campeonato liguero y es inevitable que la calculadora empiece a echar humo. Ya se hacen cuentas sobre los puntos que pueden ser necesarios para acceder a la fase de ascenso. Cervera configura las suyas, aunque aproximadas porque es imposible saberlo con exactitud. "Con 64 ó 65 puntos -el Cádiz tiene ahora 57- quizás sea suficiente para llegar al play-off y si logramos el triunfo ante el Nástic estaríamos más cerca de ese objetivo. Son nuestras cuentas pero nos podemos equivocar. Ganar dos más algún empate podría servir, pero de todas formas hay que verlo porque los demás también pueden ganar". Ahora hay cinco equipos en plena batalla por la cuatro plazas de play-off pero Cervera opina que se puede unir alguno más. "veo más equipos luchando por las eliminatorias, como Valladolid o Zaragoza, alguno puede aparecer. Ojalá nos quedemos los que estamos, eso sería cinco para cuatro puestos".

Lo que sí quiere el técnico es "recuperar sensaciones en casa, como las ofrecimos contra el Levante, pero con resultados. Antes, en los partidos anteriores aquí habíamos estado planos".

El entrenador tendrá que ver el partido desde la grada al haber sido sancionado con un partido tras su expulsión en Alcorcón. "Un marrón es la situación de por qué ir a la grada, habrá otro tipo de castigo", señaló el técnico, que sin embargo no quiso entrar en profundidades. "No le voy a dar una vuelta de tuerca a la situación", añadió antes de "desde la grada se ve mejor pero prefiero estar abajo. Todo el mundo decía que podían ponerme más de un encuentro de sanción, pero lo que hay está bien".

Cervera aseguró que "soy tranquilo aunque a veces me caliento cuando ve una situación injusta y siempre me pillan. El otro día no hice nada salvo el insulto. Critiqué una acción de un jugador pero no lo hice manera adecuada".