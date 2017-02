Plantilla tras el mercado de invierno

El resto de la defensa cadista se mantiene como al inicio de campaña a pesar de que hubo momentos en los que algunas quinielas apuntaban al veterano Migue García como candidato para dejar la plantilla. Es el central que cuenta con menos participación pero al final siempre está ahí, dando guerra. La mejor prueba es que el pasado domingo le ganó la batalla de la titularidad a Servando, ya que Sankaré no viajó a Mallorca porque estaba sancionado. No obstante, a Migue y Servando les toca esperar que Aridane o Sankaré no puedan jugar para gozar de alguna oportunidad , ya que el canario y el senegalés son los elegidos por Cervera para el centro de la defensa.

La lectura en cuanto a la zaga es que la mayor inquietud del club estaba en el lateral derecho. Juanjo no entraba en los planes y el lateral derecho no estaba por la labor de pegarse una temporada entera entre el banquillo y la grada. La situación parecía clara para el murciano, que encontró en el histórico club de su tierra, el Real Murcia, un acomodo que le gusta para la segunda mitad de competición. Optó por el conjunto pimentonero a pesar de que el empuje del Marbella de Nafti y Pepe Bermúdez resultó también importante.

Los refuerzos se han producido según la necesidad del técnico y previa conversación con el entrenador. El del lateral derecho era necesario porque no se contaba con Juanjo y era demasiado atrevido afrontar casi la segunda vuelta entera con un solo jugador para esa posición. En este caso no se contempló la posibilidad de que el lateral derecho titular del filial, Manu Sánchez, asumiera otro rol y pasara al plantel profesional.

Firmar un delantero dependía, en parte, de la salida de Santamaría

Una vez que el club anunció ayer la marcha de Carlos Calvo y Sergio Mantecón, las miradas apuntaban a Gorka Santamaría, ya que de lo que hiciera el jugador cedido por el Athletic de Bilbao iba a depender en buena parte la contratación de un delantero. Fuentes de la prensa cordobesa aseguraron a primera hora de la tarde que el futbolista podía acabar de blanquiverde, aunque hablaban del interés de otros equipos de la categoría de bronce por el jugador. Mientras eso sucedía, Carlos Castro delantero del Sporting con poco protagonismo en la presente campaña empezaba a sonar por media Segunda A, entre ella estaba el Cádiz. Pero el club asturiano no estaba ayer por la labor de soltar al ariete, pues incluso se apunta que a última hora de la noche el Betis puso sobre la mesa 1,5 millones de euros para hacerse con sus servicios y que la entidad gijonesa no aceptó. Como Santamaría finalmente no se ha movido del Carranza, el Cádiz no se ha visto en la necesidad de ir por un jugador de corte ofensivo. El ariete vasco seguirá de amarillo esperando que su suerte cambie a partir de ahora.