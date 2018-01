Pina, primer cara a cara contra su ex equipo

Desde que salió del Nuevo Los Cármenes en el verano de 2016, será la primera vez que Quique Pina se enfrente al equipo que presidió y que llevó desde el pozo del fútbol a Primera División. Una situación nueva para el murciano, ahora en la cúpula del Cádiz.

Ayer, en el transcurso de la copa navideña con la prensa, se refirió a esta circunstancia. "El partido va a ser difícil, porque si todos son difíciles pues un Cádiz- Granada lo es más teniendo en cuenta el equipo del Granada. Va a ser difícil", reiteraba el consejero delegado cadista. No negaba que guarda buenos recuerdos. "Cuando alguien está en un club el corazón te pide ganar. Me gustaría que se portaran muy bien con todos los aficionados que vengan a Cádiz. Me gustaría que fuera un partido deportivo y que la victoria sea del Cádiz porque es el club que represento y defiendo. Nunca se me va a olvidar la etapa en el Granada y siempre le voy a desear lo mejor", apuntaba con sentimiento de respeto a la entidad que dirigió en los últimos años.

Como no podía ser de otra manera, se le preguntó por el mercado de fichajes. "Es una tarea difícil porque el mercado acaba de empezar y no podemos avanzar nada. Es cierto que estamos buscando un jugador parecido a José Mari, y también puede ser que sólo busquemos un refuerzo, aunque dependerá de la economía y del mercado. Nos tendremos que adaptar. No se puede prometer nada a día de hoy". Seguidamente avanzó que "al Cádiz le gustaría fichar al que tengo yo en la cabeza, al que estoy negociando y al que considero que sería la mejor opción, pero es una negociación difícil que no puede salir la primera semana". "Me hubiera gustado que la negociación hubiera acabado ya, pero a día de hoy hay una distancia en el tema económico y tenemos que seguir negociando", señaló sin dar su nombre.