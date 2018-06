"Pina es el dueño pero le quitaron la firma"

"El funcionamiento del trabajo es el día a día con los jugadores", respondió Juan Carlos Cordero cuando fue preguntado cómo se desenvuelve con la ausencia de Quique Pina en el club. "Desde febrero trabajo con el entrenador y la firma la pone Vizcaíno", dijo el director deportivo antes de asegurar que "me gustaría que Quique estuviera aquí. Todos estamos aquí gracias a él".

Y dijo algo más Cordero: "Quique Pina es el dueño pero se le quitó el poder de la firma". Se refería a que el murciano es el propietario de la entidad aunque el presidente, Manuel Vizcaíno, le retiró todas las funciones delegadas tras su imputación en la Operación Líbero.

La relación de Cordero con el presidente, Manuel Vizcaíno, no era precisamente buena hace varios meses pero ahora "es fluida, es algo bueno para el club", reconoció el responsable deportivo. "Es bueno que haya diálogo con sus discusiones, pero hablando las cosas claras. No se hicieron las cosas bien con Barral". Cordero indicó que "Vizcaíno nunca se ha metido en nada -en el ámbito deportivo- salvo en alguna ocasión puntual". Y sobre la posible venta de jugadores, señaló que "dependen del presidente. Yo negocio y trato de traer la mejor oferta posible".

Preguntado sobre su contrato de renovación, que firmó cuando Pina todavía era consejero delegado de la parcela deportiva, Cordero explicó que "no es tema de conversación, lo firmé y está ahí. El presidente ha querido matizar algunas cosas. No se ha tocado nada pero se ha hablado. Ya renové en su momento. Se ha hablado de variar algo pero a día de hoy no se ha tocado nada".

Cordero aseguró además que no ha recibido ofertas formales de otros clubes. "No he recibido ofertas firmes de otros clubes. Yo firmé mi contrato de renovación de tres años con el Cádiz para llevar a cabo un proyecto a largo plazo".