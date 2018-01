Pina y Cordero acusan a Vizcaíno de obstruir la gestión deportiva

El Cádiz confirmó ayer el traspaso del juvenil Fran Rivera al Real Madrid, como ya adelantó este periódico en la edición del pasado martes. La operación se cerró por un montante de 100.000 euros con una serie de cláusulas (jugar con el primer equipo, número de partidos, internacionalidades) que si se cumplen pueden suponer un aumento de ingresos en las arcas del club, explicó ayer el gestor deportivo, Quique Pina.

El futbolista pidió por carta al Cádiz que lo dejara ir al Real Madrid y ese paso fue determinante. "No podemos forzar que se quede", indicó Pina, que no ocultó que quiere invertir el dinero que abona el Real Madrid en el mercado de fichajes de invierno, aunque es algo que no depende de él. De hecho, el director deportivo, Juan Carlos, aseguró que ha enviado al presidente, Manuel Vizcaíno, varios correos electrónicos en los que solicita poder disponer de ese dinero para fichajes en enero. De momento no hay respuesta y "cada día que pasa nos penaliza, perdemos opciones de poder firmar".

Pina fue más contundente y afirmó que el presidente "no nos contesta y la falta de respuesta nos bloquea. Disponemos de 52.000 euros tras la salida de Rubén Cruz y con esos 100.000 euros los queremos invertir pero de momento no nos dice si ese dinero lo podemos emplear y obstruye la gestión deportiva".

"Hace poco hubo unas declaraciones del que hace de presidente en las que decía que había que ser imaginativo y tenemos que buscar dinero", recordó Pina, que habló de la intención de firmar uno o dos jugadores en lo que resta hasta el día 31.

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, tiene previsto viajar en los próximos días hasta El Salvador, donde su objetivo es reunirse con Jorge Mágico González. El ex futbolista, que en marzo cumplirá 60 años, ya ha recibido la llamada desde Cádiz anunciándole la visita. Desde el club se está trabajando en su regreso a Cádiz y será el propio Vizcaíno el que intente cerrar los detalles con el ídolo cadista para que se convierta en realidad el sueño de muchos de volver a ver a Mágico González pisando el césped, esta vez sí tras el último chasco, del Ramón de Carranza.