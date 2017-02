Permanente consistencia

El Cádiz recorre el extenso camino por la Segunda División A instalado en una sonrisa permanente que no hay quien borre ni con agua hirviendo. La firme trayectoria del equipo amarillo prolonga el estado de felicidad del universo cadista y la imaginación se desborda con pensamientos propulsores hacia la galaxia del balompié patrio. No es el objetivo que se había trazado la entidad, pero a quién no le gusta envolverse en sueños que alegran el día a día, aunque luego no se cumplan. Nunca se sabe. Lo normal es que el Cádiz renueve el pasaporte para continuar en la categoría de plata y no pase de ahí, que no es poco, pero el hecho de coquetear con metas mucho mayores, a millones de kilómetros luz hace poco tiempo, ejerce de palanca que impulsa el incesante crecimiento.

La victoria contra el Mirandés, la undécima en 24 jornadas, alimenta aún más unas ilusiones incontroladas, a la altura de la tercera posición. Los gaditanos guardan su condición de invicto en las tres jornadas disputadas en la segunda vuelta. El bajón tras el parón navideño queda en el olvido.

La permanencia está a un paso de convertirse en un puro trámite, si es que no lo es ya. Si el Cádiz mantiene el ritmo, la continuidad en LaLiga 1|2|3 la próxima temporada quedará asegurada en marzo, con dos meses y medio de competición por delante en los que ya no cabrá otro reto que la promoción de ascenso a Primera. En esa batalla anda ya enfrascado el conjunto gaditano como si quisiera adelantarse a los tiempos, pese a que el discurso oficial del club es otro. Lógico. La máxima del paso a paso se cumple a rajatabla y hasta que los 50-51 puntos no sean una realidad matemática no hay nada más que hablar. Sólo hay que ver la clasificación para comprobar que una cosa es la intención y otra la verdad que desvelan los números. Sin presión añadida. Con humildad y ambición como ingredientes imprescindibles y la premisa del partido a partido que ya estaba inventada mucho antes de que Simeone la aireara a los cuatro vientos.

gen competitivo que le hace ganar partidos

El verdadero mérito de la escuadra entrenada por Álvaro Cervera es su manera de agarrarse a los partidos, su aptitud para, de una manera u otra, inclinar la balanza a su favor en medio de tanta igualdad. El equipo se volvió a chocar con circunstancias adversas el pasado sábado y de nuevo se levantó, como frente al Almería cuando se quedó con un hombre menos o cuando se revolvió en Elche. Supo salir del laberinto en el que le metió un rival incómodo como es el Mirandés y una vez más salió ganador de un pulso equilibrado con el plus de épica que siempre otorga la remontada. Los jugadores buscaron el triunfo, nunca se conformaron con el empate pero, sobre todo, compitieron a tope.

Ese carácter competitivo es el que conduce a la regularidad, el paso ineludible para alcanzar el éxito que rodea a un conjunto que este momento del campeonato supera con creces las expectativas iniciales.

La senda trazada por el Cádiz desde el inicio de curso deja dos rastros que nada tienen que ver uno con otro. Perdió la mitad de los partidos en las ocho primeras jornadas -ante Mirandés (3-2), Reus (1-0), Real Oviedo (0-2) y Rayo Vallecano (3-0)- y cuando más oscuro parecía el panorama se produjo un cambio radical de rumbo. En las 16 siguientes sólo cayó en dos envites: contra Nástic de Tarragona y Real Valladolid. Eso significa que sumó como mínimo un punto en cada uno de 14 de esos 16 episodios en una prueba palpable de la constancia de un equipo que desde hace varias semanas ya es considerado por sus adversarios como un serio candidato para disputar el play-off el próximo mes de junio.

los límites que aún están por conocer

Cervera afirmó en los albores de la campaña, cuando el Cádiz era un melón por abrir tras seis años en Segunda B, que el equipo iría a más con el paso de las jornadas y que había plantilla para residir entre los diez primeros. No se equivocó e incluso se quedó corto a tenor de lo que refleja la clasificación a día de hoy. Lo dijo mucho antes de los retoques habidos en el mercado de invierno en un plantel que se desprendió de cuatro jugadores que el pasado ejercicio militaron en Segunda B (Juanjo, Sergio Mantecón, Abel Gómez y Carlos Calvo) e incorporó a Iván Malón, Jesús Imaz y Ager Aketxe. La plantilla es ahora más de Segunda A, más fuerte y con más fondo de armario a disposición del entrenador.

Malón fue el único en debutar el sábado. Lo hizo en los últimos minutos para ubicarse en el lateral derecho -su puesto natural- y dar paso a Carpio a la media como pivote defensivo. Cervera acabó el partido con un trivote para amarrar los tres puntos, al igual que había hecho la semana anterior en Mallorca para conservar el empate. Cuando el míster apuesta por tres medios en la recta final es porque el marcador favorece los intereses del Cádiz. Uno de esos tres centrocampistas fue José Mari. El roteño puso todo su esfuerzo en pos del colectivo y pese a que no se halla al cien por cien, atareado en coger el ritmo tras su operación de hernia inguinal, aguantó los 90 minutos. Toda una demostración de compromiso que se extiende a todo un equipo que rema en la misma dirección sin ponerse límites. El equipo avanza en una continuación exploración para saber cuál es su techo en la Liga.

La sana costumbre de marcar al final

El Cádiz se mantuvo fiel a su cita con el gol en los últimos minutos. Marcó al final en Elche, lo volvió a hacer contra el Almería y repitió ante el Mirandés. Son los tres ejemplos más cercanos pero es una constante a lo largo de toda la temporada, una señal diáfana de la persistencia de un equipo que no se rinde nunca, que siempre cree en la victoria hasta el pitido final. Ante el cuadro burgalés dio el golpe definitivo a falta de 11 minutos con un tanto de Ortuño. El delantero no anda en su mejor momento pero se reencontró con el gol después de tres semanas sin ver puerta. Volvió a ser decisivo en su posición de ariete, cerca de la portería, donde no suele perdonar. Había marcado con la derecha, con la izquierda y de cabeza y ante el Mirandés añadió el pecho, o su estómago, a su catálogo. Ya lo dijo él, lo importante no es cómo sino que entre. Su tanto culminó la remontada y además sació por un día la voracidad goleadora que caracteriza a todo delantero. Un gol que le da la tranquilidad necesaria para afrontar los compromisos venideros, arropado por una hinchada que se lo pasa en grande con todo el equipo.

La siguiente cita es el desplazamiento a Getafe. El Cádiz no estará solo en territorio madrileño. Todo lo contrario. Estará bien arropado por una afición que vive en una permanente luna de miel con su equipo, el que tanto le hizo sufrir en el pasado más reciente y ahora le hace disfrutar en un presente que no puede ser más feliz como antesala de un futuro mejor.