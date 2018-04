Perea, un problema que no cesa

¿qué le pasa a Alberto Perea? Es la pregunta que más vueltas está dando por boca del cadismo. El jugador no es capaz de acumular a un buen rendimiento un número importante de partidos porque antes aparece un problema físico. La semana se presenta fea porque el ex del Barcelona B arrastra dolencias y no se está ejercitando con normalidad.

La apuesta de la dirección deportiva el pasado verano por un jugador interesante sigue generando dudas en el presente curso liguero. La poca fortuna o la alta intensidad de trabajo en los entrenamientos y en los partidos. Cualquier sabe. Pero la realidad es que Perea no está siendo el jugador decisivo que se esperaba para una mediapunta huérfana desde la marcha de Ager Aketxe.

El Cádiz se desplazará mañana a tierras catalanas y Perea apenas ha podido entrenar con normalidad junto a sus compañeros debido a una sobrecarga en los isquiotibiales. La sesión de ayer ni siquiera pudo realizarla entera, de ahí a que de nuevo se eleven las dudas sobre sus opciones de estar en el campo del Reus. Después de disfrutar de algunos minutos en la segunda parte contra el Almería, el jugador no acaba de tener las mejores sensaciones posible y es una posibilidad sólida que se quede en tierra para el próximo encuentro.

Aitor García, que el martes no estuvo con la plantilla, sí trabajó ayer con normalidad por lo que parece que le toma el pulso a la semana para tener opciones de estar en Reus. David Barral, aquejado de un resfriado, tampoco se ejercitó en la jornada de ayer, mientras que Salvi sigue haciéndolo con síntomas de estar ya recuperado.