Perea, uno más en el entrenamiento

El entrenamiento desarrollado por el Cádiz en la Ciudad Deportiva de El Rosal deparó como principal novedad la vuelta a la normalidad de Albeto Perea, que trabajó con sus compañeros una vez recuperado de la rotura fibrilar que sufrió en el partido de ida de la Copa del Rey contra el Sevilla, que disputó al completo.

El mediapunta ya está disponible y será Álvaro Cervera el que decida el próximo fin de semana si lo ve preparado para afrontar el encuentro contra el Lugo.

Marcos Mauro también se ejercitó con normalidad tras dejar unas molestias y manifestó, al finalizar la sesión, que estaba deseando volver. "Cuando uno cae lesionado está preocupado porque todos los compañeros dan el nivel y luego hay que recuperar el sitio y es difícil entrar. Pero esto es último es muy importante para el equipo".

El central reconoció que "ya estoy bien, rindiendo y trabajando al mismo ritmo que los compañeros. Quiero estar disponible para el entrenador".

El defensa recordó la pasada derrota en Alcorcón y afirmó que "no tuvimos nuestro día y fue un cúmulo de cosas, y al final no se pudo dar ni sumamos un punto".

El argentino afirmó que "nuestro portero Cifuentes está siendo fundamental en los últimos partidos y no estamos contentos con ello, pero tenemos que trabajar para cambiar eso". No ocultó que "no está bien decirlo, pero a veces todos necesitamos un golpe así para volver a reaccionar". Sobre el Lugo, comentó que "es un equipo difícil y duro y ojalá tengamos la reacción que esperamos".

De cara al sábado deseó que "ojalá tengamos la estabilidad, pero que no llegue una racha de derrotas, que sean las menos posibles". Sobre el rival destacó que "es un buen equipo, como el resto. Hay que hacer un buen partido para minimizar sus virtudes del rival".