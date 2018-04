Perea, dentro de una lista de 20

En la mañana de ayer tuvo lugar la última sesión preparatoria del Cádiz antes de enfrentarse hoy al Sporting de Gijón. Álvaro Cervera debía decidir la convocatoria, y al igual que ha sucedido en otras ocasiones dio a conocer una lista inicial de 20 hombres en la que se encuentra Alberto Perea, después de algunas semanas lesionado. El preparador del conjunto amarillo tendrá que realizar dos descartes antes del comienzo del encuentro.

El mediapunta ha sido una de las dudas en la semana que acaba hoy aunque por el momento está en la preconvocatoria. Sin Álex Fernández, que se encuentra sancionado, Perea debería ser un futbolista muy importante por delante del doble pivote. La realidad es que su participación dependerá de su estado físico y de lo que decida el entrenador. Sacarlo de inicio hasta lo que aguante o apostar por él con la segunda parte ya avanzada. Es la cuestión.

Los 20 hombres que ayer convocó el entrenador son los siguientes: Alberto Cifuentes y Rubén Yáñez, como porteros: Carpio, Rober Correa, Servando, Kecojevic, Marcos Mauro y Brian Oliván, como defensas; Garrido, Fausto Tienza, Abdullah, Eugeni, Salvi Sánchez, Álvaro García, Aitor García y Alberto Perea, como centrocampistas y extremos; y Dani Romera, Jona, David Barral y Carrillo, como delanteros.

Al sancionado Álex Fernández, al lesionado José Mari -sin licencia federativa para jugar-, a Sankaré -también sin licencia- y a Moha -con molestias-, se unen en el capítulo de descartes, por decisión técnica, Lucas Bijker, Mikel Villanueva y Nico Hidalgo.

En cuanto al once, el debate se centra en tres demarcaciones: el doble pivote, la mediapunta y el '9'. Hay dudas que no se resolverán hasta que el técnico dé a conocer la alineación. Abdullah y Fausto Tienza son los mejores situados para salir en lugar de Álex Fernández, mientras que Perea y Eugeni tienen más opciones que otros para la mediapunta. En la punta de ataque, Jona y Barral parten con cierta ventaja sobre Dani Romera y Carrillo. No hay que descartar que entre ellos se encuentre uno de los descartados de la convocatoria definitiva.