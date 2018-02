"Perdimos y jugamos muy mal"

El entrenador del Cádiz Club de Fútbol, Álvaro Cervera, , atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio de los Pajaritos de Soria para valorar el resultado adverso de 1-0 merced al gol marcado por Pere Milla en el arranque de la segunda parte. Como era de esperar, el técnico no estaba nada contento por la derrota, pero tampoco lo estaba por la imagen que ofreció su equipo, que no fue nada buena en Los Pajaritos.

Álvaro Cervera destacó que "cuando se pierde uno no puede estar contento y después de ver el partido, pues tampoco. Hemos perdido y hemos jugado muy mal". El entrenador no dio ningún tipo de rodeo y no ocultó la realidad, que era el mal partido de los suyos.

Si queremos estar en la segunda posición hay que hacer cosas y no depender de si están determinados jugadores"

El preparador cadista entró en materia sobre el desarrollo del encuentro, del que sólo salvo el comienzo que hicieron sus jugadores. Cervera explicó que "en los primeros 20 minutos de partido hemos estado muy bien, pero a partir de ahí ellos han reaccionado y nosotros dimos un paso atrás. Después, los últimos 25 minutos hemos estado mal".

Por otro lado, el técnico de la escuadra amarilla afirmó que "hemos hecho un cambio defensivo para no perder y ellos han marcado".

Con el 1-0 y con tiempo suficiente para reaccionar, el equipo no apareció en ataque y la consecuencia fue una derrota que duele. "Después ellos no han hecho nada más y el partido se ha acabado", indicó el responsable del banquillo cadista.

Cervera tiene claro que el equipo debe hacer mejor las cosas si quiere estar en la parte alta de la clasificación. "Si el Cádiz quiere estar en el segundo puesto en la tabla tiene que hacer muchas cosas y no depender de si están o no determinados futbolistas". Ayer no jugó Álvaro García, que estaba sancionado, pero el entrenador no quiso buscar excusas en las ausencias y se centró en la mala actuación del equipo.