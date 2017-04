Paso al frente de Eddy Silvestre

La mejor noticia que dejó la visita del Cádiz al UCAM Murcia, más allá del valioso punto en un terreno complicado ante un rival inmerso en una dinámica positiva, fue el esperado paso al frente que dio Eddy Silvestre. El centrocampista no terminaba de ofrecer su mejor versión, apenas participaba en las últimas semanas y cuando el pasado domingo le tocó saltar al césped aprovechó su oportunidad. La pareja compuesta por José Mari y el almeriense trabajó a destajo en la medular, sin destacar en la distribución del esférico pero eficaz en la destrucción del juego del oponente en partido que se desarrolló con pocas ocasiones.

Álvaro Cervera recurrió a Eddy obligado por las bajas de los lesionados Jon Ander Garrido y Rafidine Abdullah. En el fútbol, la mayoría de las oportunidades que le llegan a los jugadores obedecen a lesiones de compañeros. Es ley de vida. El de Roquetas de Mar llevaba sin jugar tres partidos hasta que regresó al equipo y además dispuso de 90 minutos que exprimió al máximo. Fue su mejor partido con el Cádiz y el más destacado del equipo.

Es el mediocentro de la plantilla que acumula menos minutos. El único que no llega a los 1.000. Tiene frescura física y todas las ganas del mundo para demostrar que puede ayudar al equipo en la pelea por el nuevo objetivo. Fue su cuarto partido que disputó entero. Dos en la primera vuelta (en la victoria por 3-0 sobre el Getafe y en la derrota ante el Real Valladolid, ambas en el Ramón de Carranza), y otros dos en la segunda, en el empate en el campo del Mallorca y las tablas en la Condomina.

Si el medio azerbaiyano raya a buen nivel en la recta final de temporada se puede convertir en un hombre importante. En principio volverá a tener sitio en la alineación del envite contra el Lugo no sólo por las más que probables bajas de Garrido y Abdullah, también por el mérito de haberse ganado un hueco en la medular gracias a su buen rendimiento, gol incluido. El remate no es uno de sus puntos fuertes, aunque en Murcia se incorporó al ataque en las acciones a balón parado y dio en la diana ubicado en una posición más propia de un delantero. Atento al rechace del portero, no dudó en golpear el balón con un disparo ajustado a un poste que sirvió para colocar el 1-1 justo antes del intermedio. Un estreno goleador de lo más oportuno que incluso pudo haber sido un doblete porque minutos antes había estado a punto de marcar con un testarazo que no entró en la portería gracias al paradón del cancerbero del UCAM.

El tanto de Eddy es el cuarto que firma un mediocentro del Cádiz esta temporada. El primero lo marcó Garrido y valió para sumar los tres puntos en la primera vuelta contra el Numancia. Abdullah lleva dos: el que hizo contra el Real Zaragoza y el que llevó su rúbrica en el duelo contra el Mirandés de la segunda vuelta. Con Eddy ya son 14 los jugadores del Cádiz que han marcado esta temporada: Ortuño (15), Salvi (6), Aitor (4), Álvaro García (3), Sankaré (2) Abdullah (2), Gorka Santamaría (2), Dani Güiza (2), Aketxe (2), y Aridane, Garrido, Eddy, Nico Hidalgo y Jesús Imaz con un tanto cada uno. En total, 43 goles.