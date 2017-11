Paco Herrera sólo ve un camino ante los amarillos

El entrenador del Sporting, Paco Herrera, subrayó ayer que es "muy importante ganar al Cádiz" al encontrarse el equipo en un "momento vital" en el que tiene que sumar los tres puntos. Herrera no desveló sus intenciones para sustituir al lesionado Sergio Alvarez e incluso afirmó que dejaba "la puerta abierta a un cambio de sistema". El técnico se mantiene con la idea de lograr la media de un partido ganado y uno empatado, con independencia de que sea "en casa o fuera".

Herrera, que dijo que tiene la opción de Rachid y las de Moi Gómez y Carmona, reconoció que cada vez le convence más el centrocampista franco-argelino porque es un jugador "de calidad" y "en cualquier momento puede tener su oportunidad", después de que apenas pudiera hacer la pretemporada debido a molestias físicas.

El técnico apuntó igualmente que la lesión de Sergio le quitó el sueño un par de días, pero aseguró que tiene "soluciones para esta baja". En este sentido explicó que "me resigno a no contar con Sergio hasta después de Navidad" y esta baja de larga duración le hace "plantearse la situación de manera diferente de la que sería una baja para un partido". "No hay muchas opciones para esta posición pero se tratará de que el equipo mantenga el orden", manifestó.

El entrenador del Sporting de Gijón expresó su preocupación por el hecho de que el equipo asturiano no logre mantener la posesión del esférico, pero al mismo tiempo aseguró que "cada semana se trabaja para corregir este problema".

A la hora de hablar del conjunto cadista, señaló que "juega un 4-2-3-1 y con una defensa muy firme y con una bandas muy rápidas y un rematador en punta, todo ello con un juego muy práctico".

Regresando a su equipo, una semana más defendió el trabajo y la calidad de Borja Viguera, que no está teniendo mucha suerte de cara al gol en las oportunidades que le está dando. "Está trabajando muy bien y merece jugar como los demás".

Para acabar, opinó por la entrada en funcionamiento del polémico VAR la próxima temporada, a lo que dijo que le preocupa "el tiempo que se puede perder utilizándolo y que eso reste continuidad al juego".