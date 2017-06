Paco Herrera toma la decisión de volver a contar con Juan Villar

El entrenador del Real Valladolid, Paco Herrera, aseguró ayer en rueda de prensa que su equipo debe jugar mañana pensando solo en la victoria ante un Cádiz que, a su juicio, es "igual de peligroso" con los suplentes, y no estar con la mirada puesta en otros resultados. El técnico resaltó que hay que ganar y que hay que centrarse exclusivamente en lograr la victoria ante el Cádiz para lo que quiere un "el Real Valladolid sólido y fiable" en todo momento. "Quiero ver al equipo que ganó al Getafe hace dos semanas sin importarme nada más, nuestro único camino para clasificarnos para la promoción es lograr la victoria", apuntó.

Sin embargo, el Valladolid no solo juega en Zorrilla, también lo hace en el Ciudad de Valencia y necesita que el Huesca no consiga los tres puntos allí. "En un partido normal ganaría el Levante en el noventa por ciento de las ocasiones porque ha demostrado que es el mejor con mucha diferencia, pero no es un partido normal y yo rezo para que al menos empaten. Solamente me cambiaría por el Huesca en relación al rival que tienen, que ya no se juega nada, pero yo quiero ganar este encuentro porque pasar ganando nos daría muchísima más fuerza", dijo.

Las ausencias por lesión de Jordán y de Álex López hacen que Herrera tenga que realizar cambios en el once inicial. En este sentido el preparador confirmó que contará con el ex cadista Juan Villar, después de que ambos hayan mantenido una conversación durante esta semana y el onubense haya mostrado "su máximo compromiso" con el equipo.