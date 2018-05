SE PONE A100

El partido contra el Albacete es uno más en el quehacer del entrenador, Álvaro Cervera. Es importante como todos en el sprint definitivo. Trabaja toda la semana con sus ayudantes y sus jugadores con los cinco sentidos puestos en el objetivo de retomar el pulso ganador extraviado en las últimas fechas -seis choques seguidos sin probar el dulce sabor del triunfo-. La victoria es el reto continuo de cada jornada. Pero no es un partido más en su recorrido desde que se incorporó al club hace algo más de dos años. El técnico cumple el domingo 100 encuentros oficiales como responsable del banquillo cadista, un aniversario que alcanza en su tercer ejercicio. El destino, a veces caprichoso, hace coincidir la efeméride con la misma jornada en la que casi un año atrás llegó a los 50: la 38ª. Entonces el conjunto amarillo empató a uno en Zaragoza -con un golazo de Aitor en la recta final- y el aniversario vuelve a pillar a Cervera fuera de casa. Aquel primer medio centenar y el segundo beben de las aguas del mismo contexto. Antes y ahora el equipo está metido en la apasionante contienda por atrapar una plaza para la disputa de play-off para subir a Primera División. Quique Pina y Juan Carlos Cordero, coordinados con Cervera, diseñaron la plantilla a la que el técnico exprime todo el jugo.

El míster se ha ganado a lo largo de esos 100 partidos el reconocimiento del universo cadista, al que no tardó en meterse en el bolsillo poco después de su aterrizaje forzoso, cuando escaseaban las esperanzas de romper las cadenas con las penurias. Fue él quien llegó con la varita mágica en el tramo final de la temporada 2015/16 para arrancar al Cádiz de las pegajosas garras de la Segunda División B con aquel milagroso sello que imprimió al equipo en la fase de ascenso. En la categoría plata, por segundo año consecutivo sobrepasa con creces las expectativas, enfocadas hacia la permanencia, para coquetear con la seria posibilidad de irrumpir en la élite. Cervera ha devuelto la ilusión a una afición que sonríe al observar la clasificación cuando no hace mucho no veía la manera de escapar del escalón de bronce.

El balance del técnico en sus 99 envites es de 41 victorias, 33 empates y 25 derrotas en algo más de dos campañas. Las cifras reflejan que con él el Cádiz es un rival difícil de batir. Hasta un 74 por ciento de partidos sin perder y un saldo goleador favorable: 110 tantos marcados -una media de 1,1- y 79 recibidos -un promedio que no llega a uno por encuentro-.

El desglose numérico de encuentros dirigidos hasta la fecha por Cervera en el Cádiz es de 83 de Liga, ocho de la Copa del Rey y otros ocho de play-off. Guió al equipo hasta la quinta posición en la campaña del retorno a Segunda A, la misma que ocupa ahora a falta de sólo cinco jornadas para la clausura. En el torneo copero quedará para el recuerdo la eliminación del Betis -quinto clasificado en Primera, con el billete asegurado para la Liga Europa- a manos de un Cádiz que, tras caer 1-2 en el choque de ida en el estadio Ramón de Carranza, sorprendió en el Benito Villamarín con un contundente 3-5 que hizo trizas todos los pronósticos.

El entrenador sostiene al equipo en la zona alta de la tabla con un sistema basado en la defensa de la portería como punto de partida para buscar el triunfo. El modelo implantado por el míster, que da resultado, es avanzar con el arco intacto. El Cádiz es de largo la escuadra menos goleada de la Liga, con sólo 22 dianas recibidas en 37 duelos y 19 de ellos con la portería a cero. Ese el camino de un equipo con limitaciones en ataque pero resistente como pocos, capaz de aburrir al adversario más potente. No ha perdido contra los poderosos Rayo Vallecano y Sporting de Gijón, firmes candidatos a dar el salto a Primera.

El conjunto amarillo, con un presupuesto más modesto, aspira también a escalar a la máxima categoría. Lo demuestra con su trayectoria tanto la pasada temporada como en la actual de la mano de su entrenador. Entre las dos acumula nada menos que 54 jornadas ubicado entre los seis primeros clasificados, que el próximo domingo, en su centenario, serán 55 en 80 capítulos desde el regreso a Segunda A: 26 el curso pasado -desde la 17ª hasta la 42ª de manera ininterrumpida- y 29 en el que está por terminar -de la primera a la sexta jornada y desde la 16ª de manera continuada-. Eso supone que el equipo vive en las alturas casi un 69% de las jornadas desde su vuelta al fútbol profesional, una cifra que avala el trabajo que desempeñan los responsables de la parcela deportiva del club.

Cervera cumple los 100 de nuevo con el desafío de llevar al Cádiz a lo más alto. Aunque no todo ha sido un camino de rosas. El preparador cadista ha llegado a estar en el alambre en un par de ocasiones. La primera, en el arranque de la temporada 2016/17, cuando el equipo encadenó cinco jornadas sin ganar que trasladaron a la zona cercana al descenso. La segunda, en el mismo periodo de la actual campaña, en este caso con ocho partidos seguidos sin vencer que colocaron a los amarillos de nuevo próximos a los puestos más preocupantes. De las dos situaciones delicadas salió con una fulgurante reacción del equipo, que se propulsó hacia arriba con rachas triunfadoras que le convirtieron en una de las referencias de la Liga. El futuro inmediato del Cádiz pasa por la continuidad de Álvaro Cervera en el banquillo. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2020. Dos campañas más.

El técnico debutó con derrota el 23 de abril de 2016 -0-1 ante el Mérida, con gol de Aitor- y cumplió los 50 con empate ante el Zaragoza el 12 de mayo de 2017. En el número 100, el 6 de mayo de 2018, toca una victoria que además se antoja fundamental en la tentativa de clasificación para el play-off. Sería la mejor manera de celebrar el centenario.