Santamaría ha resucitado como futbolista del Cádiz en víspera de la Semana Santa. Tras permanecer inédito desde que dio comienzo la segunda vuelta, en las últimas dos jornadas ha vuelto a contar para Álvaro Cervera, sólo unos pocos minutos sobre el césped que, no obstante, le habrán sabido a gloria y, sobre todo, le permiten sentirse de nuevo útil para el equipo, capaz de aportar cuando más falta hace remar hacia el play-off.

A pesar de que llegó como refuerzo el pasado verano en calidad de cedido, procedente del Athletic B, como algo más que un prometedor delantero, un viejo conocido para la afición gaditana para más inri porque de hecho fue verdugo de los amarillos en la eliminatoria final de ascenso a Segunda A hace un par de temporadas, el joven bilbaíno se encontró desde el principio con una complicadísima muralla que sortear en pos de la titularidad: Alfredo Ortuño.

Convocado para el estreno liguero en Almería y para el primer encuentro en Carranza contra el Mallorca, los números del murciano, sin embargo, le cerraron la puerta del once y no le permitieron debutar hasta la tercera jornada, en Miranda de Ebro, saltando a Anduva desde el principio. La suerte le dio la espalda aquel día porque su injusta expulsión con dos amarillas en el minuto 36 favoreció que el Mirandés acabara remontando el 0-2 con el que los de la Tacita de Plata se habían adelantado.

Fuera de la lista en las siguientes dos citas, ante el Getafe y en Reus, entró entre los convocados para recibir al Numancia, no lo hizo ante el Oviedo y volvió a disfrutar de minutos en Vallecas, en donde sustituyó a Carpio en el 62'. Aquel choque contra el Rayo representó el comienzo de su mejor racha como cadista, ya que ante el Girona relevó a Rubén Cruz en el 73' y en Tenerife una vez más tomó el testigo del utrerano en el 75', con el añadido en esta ocasión de que anotó el tanto del empate en tiempo de prolongación.

Su protagonismo en el Heliodoro Rodríguez López, unido a la circunstancia de la cartulina roja directa que vio Ortuño en las Islas Canarias le abrieron las puertas de la titularidad ante el UCAM Murcia, apuesta del técnico que aprovechó al firmar el 2-0 en el minuto 14, aunque dejó su puesto en el 71' a Nico Hidalgo. En Lugo repitió en el once junto a Ortuño, aunque en el 56' fue sustituido por Dani Güiza, a la postre fundamental en el gol del triunfo por 0-1 como asistente de Álvaro García.

Después de aquella primera victoria a domicilio, ya fuera porque no mantuvo unas altas prestaciones, porque no gozó de la continuidad que hubiera necesitado o porque no se adaptó a actuar en una demarcación compatible con la de Ortuño, el caso es que Santamaría pasó de ser convocado ante el Huesca a no entrar entre los elegidos en Valencia frente al líder Levante ni para recibir al Alcorcón. Cada vez menos asiduo sobre el césped, sustituyó a Abdullah en el minuto 78 en Tarragona contra el Nástic, no fue citado ni ante el Zaragoza ni para visitar El Arcángel de Córdoba, estuvo en el banquillo sin más contra el Sevilla Atlético, no viajó a Elche y cerró la primera vuelta con el Valladolid jugando los últimos siete minutos tras relevar a Brian.

Desde entonces, ya metidos en la segunda vuelta y con algunos problemas físicos que le impidieron trabajar con normalidad durante las sesiones de entrenamiento, sólo dos convocatorias en más de dos meses, en Mallorca y ante el Mirandés, y ni siquiera en la lista ante el Almería y durante siete jornadas consecutivas, desde el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe hasta el 0-1 con el Tenerife, con las contiendas frente a Reus, Numancia, Oviedo, Rayo y Girona por medio.

Todo ello, claro está, hasta el duelo disputado con el UCAM Murcia en La Condomina, cuando Cervera lo incluyó entre los expedicionarios y lo sacó por Ortuño en el minuto 87. Un cambio más justificado en la necesaria pérdida de algo de tiempo para atar el punto que en cuestiones tácticas pero que no se quedó ahí porque el pasado sábado ante el Lugo el joven delantero volvió a saltar al campo desde el banquillo, esta vez para sustituir en el 65' a Aketxe, otro joven valor prestado por el Athletic.

En el conjunto de la campaña, sólo 10 partidos, tres de ellos como titular, para un total de 271 minutos que Santamaría ha aprovechado marcando dos goles, aunque también vio dos amarillas que le valieron una expulsión. Números susceptibles de una deseable mejoría que podría producirse en el tramo final de la temporada

Cervera ha reconocido después del último empate que el Cádiz no atraviesa por su mejor momento. Ya tras la derrota contra el Tenerife admitió que igual era necesario empezar a utilizar a jugadores que estén más frescos y puedan aportar algo diferente. La competición inicia una inexorable cuenta atrás en la que al conjunto amarillo se le va a exigir lo indecible para acabar en los puestos de honor. El técnico lo sabe y debe mover sus fichas con prudencia y sabiduría. Los menos habituales esperan su oportunidad. Gorka pide paso.