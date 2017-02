La pena es máxima

La visita del Cádiz al Coliseo Alfonso Pérez Getafe (mañana sábado a partir de las ocho de la tarde) llega marcada por la indignación del conjunto azulón tras la actuación del colegiado vasco Aitor Gorostegui Fernández-Ortega en el partido contra el Reus disputado el pasado fin de semana. El cuadro madrileño, que empató a uno en territorio catalán, sufrió la expulsión de dos jugadores (Molinero y Juan Cala) y el entrenador, Pepe Bordalás, y recibió el tanto de la igualada por medio de un penalti muy protestado después de haber estado con un hombre más y haberse colocado con ventaja también desde el punto redondo ubicado a once metros de la portería. Los dos futbolistas y el técnico han sido sancionados y no podrán ser inscritos en el acta del partido frente a los gaditanos. Los ánimos está calientes en el club que ejerce de anfitrión.

A priori no le favorece al Cádiz ese clima de enfado que impera en el cuadro getafense. Más presión recae sobre el canario Juan Luis Pulido Santana, encargado de dirigir el duelo entre dos rivales metidos de lleno en la batalla deportiva por la tercera plaza. Los amarillos disponen de tres puntos de ventaja sobre su inmediato adversario.

El Getafe tendrá sus motivos para quejarse, pero no es el único equipo que sufre decisiones perjudiciales de los jueces de los partidos. El Cádiz también lleva su particular cruz a lo largo de la temporada y pese a ello ocupa una tercera posición que premia el excelente trabajo desempeñado hasta ahora. La escuadra amarilla consiguió levantar un resultado adverso en el envite contra el Mirandés pero de no haber podido consumado la remontada (del 0-1 pasó al definitivo 2-1), durante esta semana el foco de atención hubiese alumbrado con potencia el penalti cometido sobre Brian cuando el 1-1 todavía reinaba en el marcador bastante avanzada la segunda parte. El lateral izquierdo, en una de sus habituales incorporaciones al ataque, recibió un pase dentro del área y cuando se disponía a rematar en una posición inmejorable, con el balón en su poder, una zancadilla realizada por un defensor del conjunto burgalés dio con sus huesos sobre el césped. Penalti clarísimo que el asturiano Víctor Areces Franco se comió de manera inexplicable. Lo vio todo el mundo menos él y en lugar de señalar el punto fatídico se desentendió de la acción.

Alfredo Ortuño apareció justo a tiempo para marcar el gol de la victoria un par de minutos más tarde y el clamoroso error del árbitro pasó a un segundo plano. Los tres puntos se quedaron en el estadio Ramón de Carranza aunque la sensación con el arbitraje no fue tan buena como el importante triunfo que al Cádiz le valió para alcanzar la cifra redonda de los 40 puntos.

¿Por qué los árbitros no pitan penaltis a favor de los gaditanos? La pregunta se fundamenta sobre la realidad de los números. Y es que el Cádiz es el equipo de LaLiga 1|2|3 que menos penas máximas a favor le han señalado. Sólo una en 24 jornadas, al igual que el Sevilla Atlético. Los dos están en el furgón de cola. El madrileño Valentín Pizarro Gómez fue el valiente que no dudó en decretar pena máxima cuando Ortuño fue arrollado por un zaguero del Mallorca dentro del área visitante durante el encuentro de la segunda jornada de Liga disputado en el Carranza el pasado 28 de agosto de 2016 -fue la primera cita en casa en el regreso a Segunda A-. Cinco meses y medio han pasado desde entonces y los penaltis brillan por su ausencia .

A este paso, Pizarro Gómez tendrá que recibir un homenaje al haber sido el único trencilla en atreverse a pitar un máximo castigo a favor del Cádiz. Un penalti que por supuesto lo fue. Desde entonces hasta ahora sufrieron algunos más los amarillos y el más reciente sobre Brian es la demostración palpable de que el lanzamiento desde los once metros parece vetado para el equipo de Álvaro Cervera.

Mientras al Cádiz sólo le señalado un penalti a favor, el Getafe forma parte del grupo de siete conjuntos que, con cinco cada uno, encabeza el listado de más penas máximas ejecutadas (UCAM Murcia, Lugo, Almería, Reus, Córdoba y Rayo Vallecano). Cuatro acumulan Nástic de Tarragona, Elche, Alcorcón y Tenerife. Numancia, Huesca y Levante acreditan tres, mientras que con dos están Real Valladolid, Girona, Mallorca, Real Zaragoza, Mirandés y Oviedo.

Llama la atención que el Cádiz sólo haya podido tirar un penalti y en cambio le hayan pitado cuatro en contra, todos ellos más que discutibles: ante Mirandés en la primera vuelta, Rayo Vallecano, Huesca y Córdoba.

Real Zaragoza y Lugo son los más castigados con penas máximas, con siete cada uno. Seis pesan sobre el Mallorca y con cuatro, además de los gaditanos, figuran Getafe, Elche, Alcorcón, Girona, Rayo Vallecano y Sevilla Atlético. Tres le han señalado a Mirandés, Real Valladolid, Numancia, Real Oviedo, Nástic y Reus. Con dos están Levante, Tenerife, Almería y Huesca. Sólo dos equipos no han sufrido ni un solo lanzamiento desde el círculo de cal pintado en el interior del área: Córdoba y UCAM Murcia.