"El de Ortuño no era fuera de juego"

Una rueda de prensa difícil para Álvaro Cervera como consecuencia de dos acciones polémicas que a la postre iban a marcar el signo del encuentro. El entrenador del Cádiz estaba contrariado con las decisiones del árbitro y se mostraba más convencido de llevar la razón en el gol anulado a Alfredo Ortuño.

La opinión del técnico cadista sobre ambas acciones fue la siguiente: "El penalti no lo he visto bien, pero la sensación es que el jugador parece que hace por tirarse. Lo que sí he visto es el gol anulado y no es fuera de juego. Ese sí lo he visto. Pero en el fútbol pueden pasar estas cosas", remarcaba asumiendo una vez más los errores arbitrales.

Cervera vio aspectos favorables de su equipo, aunque ayer pesaban más los negativos. "En las cosas buenas, debemos marcar la diferencia y hoy (ayer para el lector) los momentos malos han sido muy malos. Tiene que ser muy difícil meterle al Cádiz tres goles. Y en este partido ha pasado", se lamentaba. Y valoró el estreno de Aketxe dando una de cal y otra de arena. "El gol de falta es una de sus virtudes. Le falta ritmo porque le va a costar los mecanismos en un equipo que está hecho".