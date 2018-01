Oltra apela a la ambición para ganar

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, aseguró ayer que sólo ganarán el partido que su equipo jugará mañana en el Ramón de Carranza si son "ambiciosos", están "concentrados" y tienen "confianza", al tiempo que pronosticó un choque "igualado" que se decidirá "por pequeños detalles".

Oltra subrayó en conferencia de prensa previa al encuentro contra el Cádiz que sus jugadores llegaron "bien en todos los sentidos" de las vacaciones navideñas y que han firmado una semana "intensa y buena" de trabajo. "La gente esta mentalizada y ahora hace falta hacer un buen partido y lograr la victoria, porque será el mejor regalo de Reyes para nosotros y la afición", añadió el valenciano, a quien no le preocupa que el de mañana sea el primer partido del Granada tras el parón liguero porque su equipo tiene "carácter competitivo".

El técnico del conjunto rojiblanco afirmó que "Carranza es un campo difícil" y que "el Cádiz no ha encajado en siete de diez partidos jugados como local, sólo lleva una derrota en casa y atraviesa una gran racha", por lo que en su equipo saben "de la dificultad, pero también" de su propia "capacidad" para hacer daño en la capital gaditana. "Si hacemos las cosas a nuestro nivel, con la confianza y concentración necesarias, podemos ganar en cualquier campo. El Cádiz -continuaba el técnico- sabe a qué juega y no por conocerlo es fácil de contrarrestar", dijo Oltra, que pidió a los suyos "jugar bien, evitar las contras, no dar espacios al rival, intentar minimizar las perdidas de balón y acabar los ataques". Palabras que demuestran que sabe lo que supone enfrentarse a la velocidad de futbolistas como Salvi y Álvaro García. Añadió, además, que en el conjunto amarillo "también estarán preocupados" de lo que puede hacer el Granada.

Sobre el retraso en incorporarse a los entrenamientos del colombiano Adrián Ramos, confirmó que "va a tener su regalo de Reyes por no estar en tiempo y forma", más allá de mostrarse "comprensivo con ciertas cosas" y de entender "los porqués" de su retraso tras los días de descanso. "Estoy encantado con que Adrián (Ramos) esté aquí porque es un jugador importante para nosotros que va a ser más importante todavía. Tiene buena predisposición y actitud, y no sería justificable apartarlo porque no ha hecho nada malo. En la segunda vuelta va a ser el jugador que puede ser", destacó el preparador del titular de Los Cármenes.

Oltra también indicó sobre la recuperación del extremo venezolano Darwin Machís que "en una situación límite" podrían "forzarlo para participar", pero que "es muy arriesgado" tras haber sufrido hace 16 días una rotura fibrilar, aunque "si todo va como hasta ahora", estará para el siguiente choque contra el Albacete.