Obreros a todo pulmón

La intensidad está más que garantizada en un partido que se convierte en una final por el ascenso, una de las tantas que quedan hasta el final de la Liga más igualada de los últimos años. Lo primero que tratarán de hacer el Càdiz y el Huesca como paso fundamental para buscar la victoria es tratar de mantener la portería a cero. El equipo que consiga adelantarse en el marcador multiplicará sus opciones de sumar los tres puntos y el que se vea por debajo disminuirá las suyas.

Las miradas están puestas en los futbolistas que marcan la diferencia en ataque. Salvi, Álvaro García, Alberto Perea, Gonzalo Melero, Cucho Hernández, Chimy Ávila… Cualquiera puede inclinar la balanza hacia un lado. Pero hay otros jugadores que, sin tener tanto brillo, ejercen un papel determinante. Son los casos de Jon Ander Garrido en el conjunto amarillo y Juan Aguilera en la escuadra azulgrana. Son los pulmones de sus respectivos equipos, los que aportan el equilibro necesario en el centro del campo, donde su cuecen las batallas por el control de los partidos.

El medio del cuadro amarillo ha recuperado 223 balones por los 199 del oscense

Los focos no alumnos sobre ellos pero son considerados claves por sus entrenadores por su labor de contención en la medular. El vasco y el madrileño se asemejan por el trabajo en la sombra que realizan en beneficio del colectivo. Son los encargados de destruir en la zona de construcción, y lo hacen con eficacia. Figuran entre los jugadores con más recuperaciones de la Liga, 223 Garrido y 199 Aguilera. No sólo roban balones, colaboran también con sus compañeros a la hora de tapar espacios que dejan otros como fieles escuderos. No son virtuosos del balón aunque sobresalen por su rigor táctico, aparecen por todas partes, van a por todas sin rodeos y se exponen más que otros a ser amonestados. Son especialistas en el cortocircuito del juego del contrario en una misión oscura pero agradecida por el oxígeno que aportan, sin olvidar su inestimable ayuda a la defensa cuando el rival aprieta.

Aguilera es el Garrido del Huesca y Garrido es el Aguilera del Cádiz. Obreros en la medular que se convierten en piezas determinantes que explican el éxito de sus equipos. Sin ellos ni el Huesca ni el Cádiz no estarían tan arriba en la clasificación y ellos son claves en un partido de altos vuelos.