Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, estaba contrariado con el empate y aseguraba que "con el viento a favor y en contra siempre ha estado el partido de nuestro lado, más cerca de ganarlo que de empatarlo". El preparador añadía que "me ha gustado el equipo mucho más que en las últimas ocasiones y con el viento a favor ellos apenas han aparecido".

Su mensaje optimista no ocultaba una realidad después de tantas igualadas en las últimas jornadas. "Necesitamos ganar un partido para ver las cosas más claras. No somos un equipo para jugar así y hoy era un buen día para ganar. Hemos estado cerca de la portería contraria y no he visto errores en mi equipo".