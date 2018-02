Navarro y su nexo con el IASA y el Lorca Deportiva

David Navarro es otra persona investigada en la Operación Líbero', que aún sigue su curso, que tiene una larga trayectoria próxima a Quique Pina y Juan Carlos Cordero, ya que en 2003 fue delegado del Ciudad de Murcia. En su declaración ante el juez José de la Mata, el pasado día 7, se conoció que el actual gerente deportivo del Cádiz mantuvo nexos con el IASA, además de los que conserva con el Lorca Deportiva, entidad en la que ejerce de tesorero.

David Navarro habló de forma extensa de su relación con el IASA, por medio de Quique Pina y de Juan Carlos Cordero. "En una de las reuniones en las que está Juan Carlos Cordero, que me dice que vaya a comer con él, aparece Pina y allí Juan Carlos me hace la oferta para trabajar en el Cádiz. Y allí (en la reunión) sale el nombre o la posibilidad de que han comprado o se han hecho cargo de un club de Uruguay y que si me molestaría, si tendría la opción o la posibilidad de ir a Montevideo a un convenio de colaboración que en principio se había firmado y que era muy alto en cuanto a su posible cumplimiento". La idea de Pina y Cordero era que "rebajara ese convenio para que sea mucho más factible para poderlo llevar a cabo", tal y como relató el gerente deportivo cadista, quien permaneció en Uruguay, acompañado por Jorge Cordero, "cuatro o cinco días". En su exposición ante el juez, aseguró que "por hacerle un favor yo voy bajo las premisas de Pina". "Las premisas que tenía eran de Enrique (Pina)", reiteró.

Navarro habló de su histórica vinculación al Lorca Deportiva, "es el equipo en el que jugué, donde jugó mi padre, el equipo de mi ciudad, de mi tierra y del que soy tesorero", admitió tal y como se hizo eco Diario de Cádiz en su edición de ayer. Hace doblete: gerente deportivo del Cádiz y tesorero del Lorca Deportiva. Se refirió al vínculo de Juan Carlos Cordero con esta entidad: "El tema de Juan Carlos es que el director general del Lorca es su hermano y creo que hace alguna contraprestación que no puedo asegurar. Por un contrato de publicidad que tiene con el Lorca". Al contrario de lo declarado por Juan Carlos Cordero, Navarro dijo del Lorca que "yo creo que no tiene problemas económicos". "Un equipo de esas características de Segunda B mucho problema no debe tener".