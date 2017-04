Muñiz avisa de la amenaza del Levante

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, afirmó en rueda de prensa que sólo piensa en ganar mañana en Carranza, sin mirar los otros resultados de la jornada que podrían propiciar el ascenso del líder, aunque también confesó que subir en casa "pronto" supondría "la guinda" a la temporada.

"Si se puede conseguir primero fuera que en casa, cuanto antes mejor. Ahora, si vamos a pensar en conseguirlo en casa, con la afición, con la familia en la grada... eso es ideal, pero eso no quiere decir que no queremos ganarle al Cádiz", explicó.

El técnico del cuadro valenciano confesó que no ha pensado en el hecho de que otros resultados le beneficien, ya que si el Oviedo no gana su partido y el Tenerife y el Getafe pierden, el Levante conseguiría ascender si gana en Cádiz.

"Me preocupa que saquemos los tres puntos y sólo nos vamos a fijar en este partido. Lo único que nos puede preocupar es esa premisa. Es bueno que tengamos esas opciones faltando ocho semanas, pero no pensamos en lo que pueda pasar. Ganando, si no pasa este domingo, será el siguiente o el siguiente", recordó. "Debemos evitar la ansiedad pero eso no significa que me relajo y veo que ya puedo conseguirlo. Tenemos que seguir al mismo ritmo para conseguirlo", recalcó.

Muñiz también analizó al Cádiz y destacó el peligro que tiene al contragolpe. "Hemos jugado dos veces contra ellos y no les hemos podido ganar. Es un rival que se repliega bien, te dejan el balón e intenta salir rápido a la contra y debemos evitar su velocidad", indicó.

El preparador del Levante dio a conocer la lista de 18 jugadores que viajarán a la Tacita de Plata y que integran Raúl Fernández, Oier, Toño, Róber Pier, Saveljich, Postigo, Chema, Pedro López, Abraham, Espinosa, Verza, Morales, Montañés, Jason, Campaña, Roger, Juan Muñoz y Casadesús. Se quedan fuera Lerma, recuperándose de una lesión muscular; Natxo Insa, sancionado, y Rubén e Iván, ambos por decisión técnica.