Motor a plena potencia

álex Fernández aseguraba hace poco tiempo que llegaba con frescura a la recta final de la temporada y él mismo se encarga de demostrarlo con hechos sobre el césped. El pasado domingo, en el trascendental encuentro contra el Tenerife, cuajó la que quizás fue su mejor actuación con el escudo del Cádiz en su pecho. "El míster me da la confianza para sacar lo que tengo y yo lo que hago es poner toda mi entrega. Ojalá siga siendo así mucho tiempo, ojalá podamos terminar la Liga con la clasificación para el play-off", afirmó el centrocampista minutos después del doloroso empate contra el Tenerife, que cayó como un jarro de agua fría en el vestuario aunque él asumió la situación con rapidez y ya ponía sus cinco sentidos en el decisivo choque frente al Granada. Pone en valor el hecho de que el Cádiz depende de sí mismo y está convencido de que la victoria, necesaria, es posible aunque la misión no se presente nada fácil.

El madrileño se siente feliz en el Cádiz, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Se ha adaptado al territorio gaditano con su familia a las mil maravillas y tiene la ambición de ayudar a llevar al equipo a lo más alto. Álex se ha erigido en el motor del Cádiz que funciona a toda potencia. El domingo realizó un despliegue físico y de fútbol la altura de la necesidad del equipo, aunque al final no acompañó el resultado. Corrió por el centro, la derecha, la izquierda... Robó balones, circuló el esférico con criterio, mandó en la zona ancha… Su aparición fue constante. No tuvo un minuto de respiro y, como sus compañeros, se quedó con el mal sabor de boca de no poder saborear una victoria que hubiese dado el billete para la fase de ascenso.

Pero ni él ni el resto de la plantilla se rinde. El medio no se esconde, asume galones y no deja una gota de sudor sin exprimir. Llegó en verano de 2017 y poco a poco se ganó la confianza de Álvaro Cervera hasta convertirse en uno de los fijos en las alineaciones. Imposible sacarle del once con un rendimiento pleno en una mezcla de pundonor y calidad, siempre con la mentalidad de trabajar para el equipo.

El canterano el Real Madrid es, junto a Servando, el jugador de campo de la plantilla que más minutos está sobre el césped. Supera los 3.200 en 41 partidos -enre Liga y Copa- pero no le pesan las piernas ni los pulmones, que las va a seguir empleando a tope hasta el último suspiro. Generador de buen ambiente, ejerce un rol relevante y disfruta con el reto que persigue el ascenso a Primera División, una categoría que conoce bien.