Moha Traoré: "El mensaje es mirar arriba tras la salvación"

Moha Traoré disfruta de minutos en los últimos partidos e incluso se estrenó como goleador del Cádiz enla cita ante el Sevilla Atlético. El atacante aseguró tras el entrenamiento del jueves que "tengo la misma ilusión que el primer día. Llegué con ganas de afrontar retos y sigo pensando que puedo aportar mi grano de arena al equipo".

El futbolista no ocultó lo difícil que es ocupar un puesto en el once inicial: Sé que tengo delante a grandes jugadores de los que debo aprender y aprovechar la oportunidad cuando la tenga. La Copa del Rey fue un escaparate para mostrarnos". El barcelonés se siente útil, siempre dispuesto a ayudar. "Intento adaptarme a lo que pide el equipo, me siento más cómodo como delantero cerca de la portería, pero doy lo que me exigen".

"Se hizo una gran temporada y el mensaje que se nos ha transmitido siempre es mirar arriba tras la salvación", señaló Moha sobre la nueva meta tras haber superado los 50 puntos.

Para mirar lo más arriba posible hay que batir a rivales complicados como el Huesca. El catalán indicó que en el vestuario se mira la clasificación: "Para nosotros es un partido más, no miramos al rival, sino al encuentro para sacar los tres puntos. Es un partido de rivales directos pero no tenemos presión, debemos ser nosotros mismos".