Misiles aitor

álvaro Cervera ha reconocido alguna vez que cuando el equipo necesita marcar un gol en el tramo definitivo del partido da entrada a Aitor García como recurso intencionado en busca de los lanzamientos del extremo, un auténtico experto en disparos de larga distancia. Como el especialista en triples en baloncesto. Pocos como él son capaces de colocar el balón en zonas de la portería lejanas al cancerbero y además con una fuerza que hace inútil su estirada.

El ejemplo más reciente se había producido en el choque contra el Nástic de Tarragona. El entrenador tiró del onubense a falta de ocho minutos poco después de que Ortuño mandara un penalti al limbo. El 26 llegó a conectar un derechazo desde la frontal del área, pero no encontró puerta y el Cádiz, que no pudo imponerse al cuadro catalán, se quedó sin la victoria en casa. El técnico volvió a jugarse la misma carta en La Romareda y esta vez sí resultó ganadora. Aitor saltó al césped en el minuto 80 y en el 89, posicionado en las inmediaciones de la frontal, se fue a por el balón, despejado por la zaga aragonesa, y soltó un latigazo que dio en la diana. Hizo uno de sus golpeos característicos, con el cuerpo hacia delante y un impacto sobre el baló sobresaliente, pleno de potencia. Desde el esférico partió de su bota derecha con destino a la portería a una velocidad de vértigo el gol parecía inevitable. El cuero recorrió más de 20 metros en un abrir y cerrar de ojos y sólo se detuvo cuando chocó con la red en el interior de la portería. Un misil raso que se coló junto a un poste y puso fin a la resistencia del adversario. Aitor lo había vuelto a hacer. Otro golazo. Uno más. El quinto en la Liga y el sexto de la temporada -marcó uno en la Copa del Rey contra el Córdoba- en casa-. Un nuevo tanto que rescata puntos, como el que firmó ante el Almería en el duelo inaugural de la segunda vuelta. En aquel partido, el Cádiz no sólo se había atascado sino que además afrontó casi toda la segunda parte con un jugador menos por expulsión de Khalifa Sankaré. Los amarillos sufrieron, el empate a cero no parecía un mal resultado dadas las circunstancias hasta la irrupción de Aitor, que salió en el último tramo y a falta de siete minutos para el 90 se sacó de la chistera un gol de sombrero con un tiro a la escuadra que llevó la euforia a la grada.

Antes, en el choque en casa contra el Alcorcón, el extremo ejerció de desatascador con otro golazo por la escuadra con un zambombazo lejanísimo, candidato a mejor gol de la temporada. Había acertado además ante el Getafe en el Ramón de Carranza y en Córdoba no faltó a su cita con el gol.

Llama la atención que el Cádiz siempre puntúa cada vez que el onubense consigue perforar la portería contraria. El equipo amarillo ganó en cuatro de los cinco partidos en los que anotó Aitor (Getafe, Alcorcón, Córdoba y Almería) y empató el pasado sábado en Zaragoza.

Y no deja de ser curioso que sus cinco dianas llegaron desde la suplencia. Empezó esos encuentros en el banquillo y aprovechó al máximo sus minutos en la segunda parte, en los instantes decisivos de los partidos. Es el futbolista de la plantilla que presenta mejor promedio goleador en relación con los minutos disputados. Aitor es el tercer anotador del Cádiz pese a que sólo ha estado 593 minutos sobre el césped en la Liga, lo que supone que acierta una vez cada 119 minutos. Ortuño, máximo artillero con 17 dianas, convierte un gol cada 188 minutos. Salvi, segundo con siete, firma un tanto cada 262 minutos y Álvaro García, que acredita cuatro, marca cada 764 minutos.