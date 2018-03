Minimizar los errores, mensaje en León

Iván González, defensa central de la Cultural Leonesa, pasó ayer por la sala de prensa tras el entrenamiento del equipo para referirse al próximo encuentro, a la situación angustiosa que viven y al Cádiz.

"Quizá hay que cambiar la percepción porque el fútbol no tiene memoria. Este año es difícil, complicado, pero si echamos todo estoy seguro que saldremos adelante. Éste es nuestro objetivo, vemos la ilusión en la cara de la gente, y sabemos que la Segunda no se escapará", apuntaba ayer el zaguero. La esperanza suya y de sus compañeros empezará el sábado ante el conjunto amarillo. "Tenemos una final ante el Cádiz y sabemos que en casa nos estamos haciendo fuertes. Sabemos que ganando el sábado, vamos a ver las cosas de manera muy distinta. El Cádiz es un equipo seguro, que puede dejarte el balón, pero que si no tienes el partido controlado, te puede hacer daño porque cuenta con gente muy rápida por fuera; con todo, es un gran día para ganarles y crecer".

Iván González advertía que el peso del juego puede quedar en su equipo pero que esa encenderá la alerta máxima ante posibles errores. "Será muy importante la vigilancia defensiva. Cuando tienes la mayor parte de la posesión, es clave realizar correctamente este punto. Ellos defienden muy bien y son veloces; habrá que someter su juego con nuestras armas", añadiendo que "tenemos que minimizar errores y sabemos que ellos te penalizan con poco". "Estamos mentalizados, veo al equipo recuperado y realizando uno de los mejores entrenamientos. No vivimos del pasado porque cada semana es una historia".

Y la historia de la Cultural es por la permanencia, como recordaba ayer el central. "Nos va la vida. Como capitán, quiero decirle a la afición que vamos a pelear hasta el final, y queremos que estén con nosotros, su aliento va a ser clave. La crítica es importante para todos y las rotaciones sirven en este equipo para mejorar y crecer. En este grupo los cambios son normales, y deben servir para dar la mejor versión de cada uno. Tengo claro que todos unidos conseguiremos salvarnos".